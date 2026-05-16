105 milyonluk vurgun! “Belediye encümeniyiz” yalanıyla servet çaldılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi merkezli Adana ve Şanlıurfa’da düzenlenen dev dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşların 105 milyon 700 bin TL’lik mal varlığını hileli yöntemlerle ele geçirdiği belirlenen suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Kendilerini “belediye encümeni” olarak tanıtıp kamu arazisi vaadi, evlilik ve iş ortaklığı yalanlarıyla mağdurları tuzağa düşüren şebekenin üyelerine yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklanırken, soruşturmanın perde arkasından çıkan detaylar “pes” dedirtti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda suç örgütünün kirli ağını deşifre etti. Şüphelilerin, mağdurları lüks yaşam ve büyük kazanç vaatleriyle kandırdığı, ardından tehdit ve baskıyla milyonluk mal varlıklarını üzerlerine geçirdiği ortaya çıktı.

"KAMU ARAZİSİ DEVREDECEĞİZ" DİYEREK TUZAĞA ÇEKTİLER

Soruşturma kapsamında örgütün, mağdurları sahte vaatlerle ikna ettiği belirlendi. Şebeke üyelerinin özellikle Bodrum ve İzmir'deki lüks konutları, ziynet eşyalarını ve banka hesaplarındaki paraları hedef aldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde toplam vurgunun 105 milyon 700 bin TL'ye ulaştığı tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONU! ÖRGÜT LİDERİ YAKALANDI

12 Mayıs'ta Bodrum merkezli olarak Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda suç örgütü lideri olduğu belirtilen H.İ.S. ile birlikte çok sayıda şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan isimlerden M.S. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, firari şüpheli M.E.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüpheli B.K.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T., H.İ.S., L.S., Ş.Ö., M.G., H.İ. ve K.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y., V.O. ve S.B.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.