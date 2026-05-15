Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkan takla attı. Kazada sürücü yaralanırken olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Büyükyoncalı istikametinden Saray yönüne seyir halinde olan Ahmet Ş. idaresindeki 59 UT 411 plakalı otomobil, Bağlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Ahmet Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.