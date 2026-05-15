Samsun’da ırmak kenarında acı olay! Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Samsun’un Terme ilçesinde öğle saatlerinde evinden ayrılan 87 yaşındaki Gülhanım Tecir’den bir daha haber alınamadı. Akşam saatlerinde Miliç Irmağı kenarında hareketsiz halde bulunan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.