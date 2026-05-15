Samsun’da ırmak kenarında acı olay! Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi:
|
Samsun’un Terme ilçesinde öğle saatlerinde evinden ayrılan 87 yaşındaki Gülhanım Tecir’den bir daha haber alınamadı. Akşam saatlerinde Miliç Irmağı kenarında hareketsiz halde bulunan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde öğlen saatlerinde evinden ayrılan 87 yaşındaki Gülhanım Tecir'den ailesi akşam saatlerine kadar haber alamadı. Bölgede bulunan Miliç Irmağı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar olayı 112 acil servise bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonucu Gülhanım Tecir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gülhanım Tecir'in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.