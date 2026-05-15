Mevsim geçişinde dikkat çeken rapor: Türkiye’de bir ayda 148 şiddetli hava olayı yaşandı

Türkiye, nisan ayında etkili olan yağışlı hava sistemlerinin neden olduğu şiddetli meteorolojik olaylarla mücadele etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde bir ay içinde 148 farklı meteorolojik afet meydana geldi. Yağış ve sel olayları listenin başında yer alırken, dolu, heyelan ve fırtına da birçok ilde hasara neden oldu.

Rapora göre nisan ayında kayıtlara geçen 148 şiddetli meteorolojik olayın 60'ını kuvvetli yağış ve sel oluşturdu. Özellikle kısa sürede etkisini artıran sağanaklar nedeniyle Şanlıurfa, Gaziantep ve Samsun'da su baskınları ile taşkınlar yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Nisan Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'ne göre değerlendirmeler, Türkiye genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen verilerle yapıldı.

DOLU VE HEYELAN VAKALARI ÖNE ÇIKTI

Meteorolojik afetler arasında dikkat çeken bir diğer başlık ise dolu ve heyelan oldu. Nisan ayında her iki olay türü de 25'er kez kayıtlara geçti. Özellikle tarım bölgelerinde etkili olan dolu yağışları, bazı ürünlerde zarar oluşturdu.

Heyelan riski ise Karadeniz başta olmak üzere eğimli arazilerin bulunduğu bölgelerde yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, ilkbahar döneminde toprağın suya doymasıyla birlikte heyelan riskinin arttığına dikkat çekiyor.