Mevsim geçişinde dikkat çeken rapor: Türkiye’de bir ayda 148 şiddetli hava olayı yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’de nisan ayında etkisini artıran sağanak yağışlar ve ani hava değişimleri, 148 şiddetli meteorolojik olaya yol açtı. En fazla olay yağış ve sel kaynaklı yaşanırken dolu, heyelan ve fırtına birçok kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye, nisan ayında etkili olan yağışlı hava sistemlerinin neden olduğu şiddetli meteorolojik olaylarla mücadele etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde bir ay içinde 148 farklı meteorolojik afet meydana geldi. Yağış ve sel olayları listenin başında yer alırken, dolu, heyelan ve fırtına da birçok ilde hasara neden oldu.

EN FAZLA YAĞIŞ VE SEL GÖRÜLDÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Nisan Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'ne göre değerlendirmeler, Türkiye genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen verilerle yapıldı.

Rapora göre nisan ayında kayıtlara geçen 148 şiddetli meteorolojik olayın 60'ını kuvvetli yağış ve sel oluşturdu. Özellikle kısa sürede etkisini artıran sağanaklar nedeniyle Şanlıurfa, Gaziantep ve Samsun'da su baskınları ile taşkınlar yaşandı.

DOLU VE HEYELAN VAKALARI ÖNE ÇIKTI

Meteorolojik afetler arasında dikkat çeken bir diğer başlık ise dolu ve heyelan oldu. Nisan ayında her iki olay türü de 25'er kez kayıtlara geçti. Özellikle tarım bölgelerinde etkili olan dolu yağışları, bazı ürünlerde zarar oluşturdu.

Heyelan riski ise Karadeniz başta olmak üzere eğimli arazilerin bulunduğu bölgelerde yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, ilkbahar döneminde toprağın suya doymasıyla birlikte heyelan riskinin arttığına dikkat çekiyor.

FIRTINA, KAR VE HORTUM DA ETKİLİ OLDU

Meteoroloji verilerine göre nisan ayında yalnızca yağmur kaynaklı afetler yaşanmadı. Aynı dönemde;

  • 17 fırtına
  • 7 kuvvetli kar yağışı
  • 4 yıldırım düşmesi
  • 4 don olayı
  • 4 çığ
  • 2 hortum

olayı da kayıtlara geçti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde çatı uçmaları ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini sürdürdü.

METEOROLOJİK OLAYLARIN DAĞILIMI

Olay Türü Sayı
Yağış ve sel 60
Dolu 25
Heyelan 25
Fırtına 17
Kuvvetli kar 7
Yıldırım 4
Don 4
Çığ 4
Hortum 2

ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİ RİSKİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre mevsim geçişlerinde yaşanan ani sıcaklık değişimleri ve kısa süreli kuvvetli yağışlar, meteorolojik afet riskini daha da yükseltiyor. Son yıllarda özellikle ilkbahar aylarında görülen aşırı hava olaylarının sıklığında artış yaşandığına dikkat çekiliyor. Bu durum, "İklim değişikliği meteorolojik afetleri artırıyor mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

