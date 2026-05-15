Ceren Sözeri’nin skandal yazısı için tazminat kararı

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Evrensel Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazısının sahibi Ceren Sözeri'nin “AKP’ye Kim Oy Kaybettirdi” başlıklı skandal yazıyla ilgili açılan davada tazminat kararını açıkladı.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde yıllardır devam eden kritik davada karar çıktı. Evrensel Gazetesi'nde yayımlanan "AKP'ye Kim Oy Kaybettirdi" başlıklı köşe yazısında yer alan ifadeler nedeniyle Serhat Albayrak ve Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'nin açtığı 200 bin TL'lik manevi tazminat davasında mahkeme kısmi kabul kararı verdi. Mahkeme, davacı Serhat Albayrak lehine 10 bin TL, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. lehine ise 10 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL manevi tazminata hükmetti. Kararın yayımlanması talebi ise reddedildi.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/445 esas numaralı dosyasında görüldü. Hakim Ramazan Aksakal'ın baktığı dosyada davacılar arasında Serhat Albayrak ile Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. yer aldı.

Davanın davalı tarafında ise köşe yazısının sahibi Ceren Sözeri'nin yanı sıra Bülten Basın Yayın Reklamcılık LTD. ŞTİ. ile Evrensel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cemal Dursun'un mirasçıları bulundu.

NE OLMUŞTU?

Davacılar Serhat Albayrak ile Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş., söz konusu ifadelerin kamuoyu nezdinde hedef gösterici ve itibar zedeleyici olduğu gerekçesiyle harekete geçti.

Bu kapsamda her bir davacı için 100 bin TL olmak üzere toplam 200 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açıldı. Dava sürecinde yazının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, kullanılan ifadelerin eleştiri sınırlarını aşıp aşmadığı ve kişilik haklarına müdahale oluşturup oluşturmadığı yönündeki tartışmalar mahkeme dosyasında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

MAHKEMEDEN KISMİ KABUL KARARI

13 Mayıs 2026 tarihinde görülen celsede mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Mahkeme, davacı Serhat Albayrak lehine 10 bin TL manevi tazminata karar verirken, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. lehine de 10 bin TL manevi tazminata hükmetti. Böylece toplamda 20 bin TL manevi tazminat kararı verilmiş oldu.

Öte yandan davacı tarafın talep ettiği "kararın yayımlanması" istemi ise mahkeme tarafından reddedildi.