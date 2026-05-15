0850’li modem tuzağı: 32 milyonluk vurgun çökertildi

0850’li hatlardan aradıkları vatandaşları “altyapı değişikliği” yalanıyla kandıran şebekenin 32 milyon TL’lik vurgunu operasyonla deşifre edildi. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte çağrı merkezi ağına yönelik baskınlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada; vatandaşları "internet altyapınız değişecek" yalanıyla arayarak modem ücreti adı altında dolandırdığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi.

Başsavcılık tarafından, telekom ve internet altyapısı değişikliği bahanesiyle vatandaşları modem ücreti adı altında dolandırarak yaklaşık 32 milyon 168 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmada, Telekom/İnternet sektöründe çağrı merkezi faaliyetleri yürüttüğü belirlenen ancak herhangi bir resmi bayilik ilişkisi bulunmayan şirketlerin, yasa dışı "panel" sistemleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerine ulaştığı tespit edildi.

Şüphelilerin, 0850'li hatlar üzerinden vatandaşları arayarak: "İnternet altyapınız değişiyor" "Modem değişikliği yapılacak" "Yeni sistem için ödeme gerekiyor" şeklinde beyanlarla para talep ettikleri belirlendi.

Yapılan incelemelerde örgütün bu yöntemle toplam 32 milyon 168 bin 86 TL işlem hacmine ulaştığı ve haksız maddi menfaat elde ettiği tespit edildi.

Başsavcılığın talimatıyla Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon düzenlenen iller şöyle:

- Ankara

- Bursa

- Elazığ

- İstanbul

- Kırıkkale

- Kırşehir

- Tekirdağ

- Trabzon

Toplam 46 şüpheliye yönelik operasyonda:

- 41 şüpheli gözaltına alındı

- Çok sayıda dijital materyale el konuldu

- 5 şüphelinin firari olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.