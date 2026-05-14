Minareye yıldırım düştü! Cami kapısı 50 metre savruldu: İmam yaralandı

Eskişehir'de korku dolu anlar yaşandı. Saat 16.00 sıralarında yıldırımın hedefi olan caminin minaresi adeta kağıt gibi dağıldı. Beton bloklar ibadethanenin içine çökerken, caminin tavanında da büyük hasar oluştu. O sırada içeride bulunan imam Ramazan Ş. yaralanırken, olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

"CAMİ KAPISI 50 METRE SAVRULDU"

Mahalle Muhtarı Serkan Algan, yaşanan patlamanın ardından büyük panik yaşandığını belirterek, "Önce elektrik trafosu patladı sandık. Her yer toz duman oldu. Sonra caminin minaresinin tamamen yok olduğunu gördük" dedi.

Algan, yıldırımın şiddetini anlatırken, "Cami kapısı yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Minare tamamen caminin içine çöktü. Sıfırdan yeniden yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.