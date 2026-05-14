Minareye yıldırım düştü! Cami kapısı 50 metre savruldu: İmam yaralandı
Eskişehir’de etkili olan sağanak sırasında Odunpazarı ilçesindeki Yassıhöyük Mahallesi Camii’ne yıldırım düştü. Minarenin büyük bölümü caminin içine çökerken, içeride bulunan imam Ramazan Ş. kopan parçaların ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay sonrası mahallede panik yaşandı.
Eskişehir'de korku dolu anlar yaşandı. Saat 16.00 sıralarında yıldırımın hedefi olan caminin minaresi adeta kağıt gibi dağıldı. Beton bloklar ibadethanenin içine çökerken, caminin tavanında da büyük hasar oluştu. O sırada içeride bulunan imam Ramazan Ş. yaralanırken, olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
"CAMİ KAPISI 50 METRE SAVRULDU"
Mahalle Muhtarı Serkan Algan, yaşanan patlamanın ardından büyük panik yaşandığını belirterek, "Önce elektrik trafosu patladı sandık. Her yer toz duman oldu. Sonra caminin minaresinin tamamen yok olduğunu gördük" dedi.
Algan, yıldırımın şiddetini anlatırken, "Cami kapısı yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Minare tamamen caminin içine çöktü. Sıfırdan yeniden yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ELEKTRİK SAYAÇLARI PATLADI
Mahalle sakinlerinden Cengiz Algan da yaşanan patlamanın ardından birçok evde hasar oluştuğunu söyledi. Algan, "Önce teller sallandı, ardından korkunç bir gürültü duyduk. Elektrik trafosu patladı sandık. Geldiğimizde minare yerle bir olmuştu" diye konuştu.
Patlamanın etkisiyle mahallede çok sayıda elektrik sayacının yandığı, elektronik cihazların da kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
CAMİ ÇEVRESİ KAPATILDI
Facianın ardından caminin çevresi güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Yetkililer, yapıda çökme riskinin sürdüğünü belirterek vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. AFAD ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri bölgede inceleme başlattı.