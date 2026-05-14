İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 80'e çıktı

İstanbul’da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatleriyle birlikte trafik adeta kilitlendi. Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB CepTrafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı.

Akşam saatlerinde kentteki ana arter ve caddelerde kara ulaşımında aksamalar yaşandı.

Avrupa Yakası'nda, TEM Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde, Bahçeşehir ile Ambarlı yönünde, D-100 kara yolunda ise Beylikdüzü ile Avcılar arasında araçlar güçlükle ilerledi.

D-100 kara yolunda, Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında Ankara ve Edirne istikametlerinde araç yoğunluğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nda, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar her iki yönde trafik akışı durma noktasına geldi.

Karaköy ile Beşiktaş arasında trafik akışı tek yönlü yavaş ilerlerken, sahil hattında araç kuyrukları oluştu.

KADIKÖY İLE KARTAL ARASINDA ARAÇ YOĞUNLUĞU

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Kartal'a kadar devam etti.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında trafik akışı ağır seyretti.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk yaşanırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de araçlar durma noktasına geldi.

TEM Bağlantı Yolu'nda, Ümraniye'den Çamlıca gişeleri, Kavacık ile Çekmeköy, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Çekmeköy arasında yoğun trafik nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluştu.

Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar ulaştı.