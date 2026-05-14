Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Kıymet Budak’ı tabancayla öldüren Şafak Budak hakkında karar çıktı. 2022 yılında restoranda çıkan tartışmanın ardından eşini başından vurup kaçan sanık, mahkemede pişkin ifadeler kullanırken, duruşma heyeti cani kocaya “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından toplam 22 yıl hapis cezası verdi.

Kan donduran olayın ardından görülen davada sanığın ağabeyi Niyazi Budak'ın sözleri ise duruşma salonunu karıştırdı. Hakime dönerek "Sizi seviyorum hakime hanım, siz de beni seviyor musunuz?" Halıdere'de bulunan restoranda 23 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, Kıymet Budak (33), tartıştığı eşi Şafak Budak (53) tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Kıymet Budak'ın eşi Şafak Budak ile ağabeyi Niyazi Budak yakalanarak gözaltına alınmış; şüphelilerden Şafak Budak tutuklanırken, Niyazi Budak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kıymet Budak'ın cenazesi ise günlerce kimse teslim almayınca savcının talimatıyla belediye ekipleri tarafından defnedilmişti.

Eşini silahla vurarak öldüren sanık Niyazi Budak’ın mahkemedeki sözleri duruşma salonunu karıştırdı. (Fotoğraf: İHA) MAHKEMEDE PİŞKİN SÖZLER: SİZİ SEVİYORUM HAKİME HANIM… "Kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçlarından yargılanan Şafak Budak, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Şafak Budak, suçu üstlenmeye çalıştığı gerekçesiyle dosyada yer alan ağabeyi Niyazi Budak ve avukatı katıldı. Her iki sanığın da cezai ehliyetinin tam olduğu raporu mahkemede okundu. Savunması için söz hakkı verilen Niyazi Budak, "Daha önce emniyette verdiğim ifadeyi hatırlamıyorum. İlaç kullandığım için hatırlamakta zorlanıyorum. Daha önce Kıymeti öldürüp öldürmediğimi söylediğimi hatırlamıyorum. Sizi seviyorum hakime hanım, siz de beni seviyor musunuz? Ben hepinizi çok seviyorum. Benim ilahi güçlerim var, ister inanın ister inanmayın" dedi. Ayrıca, eşinin başkasıyla samimi görüntülerini ve mesajlarını gördüğünü iddia eden Niyazi Budak, "Sorduğumda 'Biz de böyle şeyler normal' dedi. Olay gecesi çocuklarımın velayetini almak istediğimi söylediğimde, 'Çocukların senden olduğu ne malum' deyince kendimi kaybettim" şeklinde konuştu.

eşinin başkasıyla samimi görüntülerini ve mesajlarını gördüğünü iddia eden Niyazi Budak, Sorduğumda 'Biz de böyle şeyler normal' dedi. (Fotoğraf: İHA) "ANNEMİ DE BABAMI DA ÇOK SEVİYORUM" Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin 11 yaşındaki kızı S.S. Budak, annesinin İran'dayken başka birisiyle ilişkisi olduğunu öne ederek, bunu babasına kendisinin anlattığını söyledi. S.S., "Annem, bunu babama söylememem konusunda beni uyarıyordu. Türkiye'ye döndüğümüzde durumu babama anlattım. Babam üzüldü, boşanacaklardı. Aldatma olayı sebebiyle annemle babam kavga ediyorlardı. Annem bana, 'Boşanma sonrasında ya beni ya da babanı seç' demişti. Karar verememiştim ama ikisini de çok seviyorum" dedi. MÜTALAADA İSTENEN SUÇLAR Cumhuriyet savcısı olay süreci ve hukuki değerlendirmeleri içeren esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Mütalaada, sanık Şafak Budak ile maktul Kıymet'in 9 yıllık evli oldukları, olaydan bir yıl önce İran'a yerleştikleri belirtildi. Sanığın, eşinin kendisini aldattığını öğrenmesi üzerine çiftin Türkiye'ye döndüğü ifade edilen mütalaada, Şafak Budak'ın boşanma isteğinin maktul tarafından kabul edilmediği bilgisine yer verildi. Olay günü sanığın, konuşma bahanesiyle dışarı çıkardığı eşi Kıymet Budak ile tartıştığı, ardından yanında bulundurduğu ruhsatsız silahla maktulün başına ve omuz hizasına ateş ederek olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Sanığın cinayette kullandığı silahı Halıdere Sahili'nde kayalıklardan denize attığı, suç aletinin daha sonra yapılan çalışmalarla ele geçirildiği mütalaada belirtildi. Olayın ardından sanığın ağabeyi Niyazi Budak'ın, kardeşini korumak amacıyla suçu üstlendiği, sanık Şafak Budak'ın ise ilk ifadesinde suçu inkar etmesine rağmen daha sonra ikrar ettiği mütalaada yer aldı. Savcı, Niyazi Budak'ın "suçu üstlenme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanığın eylemini "tasarlayarak" işlediğine dair dosyada yeterli somut delil bulunmadığını ifade etti. Mütalaada, çiftin kızlarının tanık sıfatıyla verdiği ifadenin maktulün sadakat yükümlülüğünü henüz boşanma gerçekleşmeden ihlal ettiğini kanıtladığı vurgulandı. Mütalaada, tüm dosya kapsamı ve tanık beyanları doğrultusunda sanık Şafak Budak'ın "Haksız tahrik altında resmi nikahlı eşe ve kadına karşı silahla kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep edildi.