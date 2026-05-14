Atlas Çağlayan davasında jet karar! Aileye tehdit mesajları göndermişti

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından ailesine tehdit mesajları gönderdiği öne sürülen tutuklu şüpheli Muhammet Y. K. hakkında iddianame düzenlendi.

48 SAAT SÜRE VERİP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

İddianamede şüphelinin, müşteki Gülhan Ünlü'ye WhatsApp üzerinden ulaşarak kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıttığı ve "Oğlun Atlas Çağlayan bana 40 bin TL borçlu bu parayı vermeniz için size 48 saat müddet veriyorum eğer o parayı bana 48 saat içerisinde ulaştırmazsanız sizin sülalenizdeki kadınların numarasını …… ailenizdeki erkekleri sabah ise giderken tekte düşürür yakarak öldürürüz. Şimdi size kurye polis çelenk ne varsa yollayacağım keskin kılıcımızı hissetmeni umuyorum sakın ama sakın polise gitmeyesin….." diyerek aileyi tehdit ettiği belirtildi.