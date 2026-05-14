Atlas Çağlayan davasında jet karar! Aileye tehdit mesajları göndermişti
İstanbul Güngören’de evlatlarını bir cinayete kurban veren Atlas Çağlayan’ın ailesi, yas tutarken hayatlarının şokunu yaşadı. Henüz evlat acısı tazeyken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ölümle tehdit edilen ve şantaja maruz kalan aile için mahkemeden emsal niteliğinde "jet hızıyla" bir karar çıktı.
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından ailesine tehdit mesajları gönderdiği öne sürülen tutuklu şüpheli Muhammet Y. K. hakkında iddianame düzenlendi.
48 SAAT SÜRE VERİP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
İddianamede şüphelinin, müşteki Gülhan Ünlü'ye WhatsApp üzerinden ulaşarak kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıttığı ve "Oğlun Atlas Çağlayan bana 40 bin TL borçlu bu parayı vermeniz için size 48 saat müddet veriyorum eğer o parayı bana 48 saat içerisinde ulaştırmazsanız sizin sülalenizdeki kadınların numarasını …… ailenizdeki erkekleri sabah ise giderken tekte düşürür yakarak öldürürüz. Şimdi size kurye polis çelenk ne varsa yollayacağım keskin kılıcımızı hissetmeni umuyorum sakın ama sakın polise gitmeyesin….." diyerek aileyi tehdit ettiği belirtildi.
Savcılık dosyasına göre olay bununla da sınırlı kalmadı. Ailenin adresine art arda yemek siparişleri gönderildiği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar yapıldığı ve Telegram kanallarında aile bireylerine yönelik paylaşımlar gerçekleştirildiği kaydedildi.
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin hazırladığı raporlarda, "Global Arşiv", "türemeavcıları" ve "ERMENİSTAN#DUYURU" isimli Telegram kanallarında tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Raporda ayrıca müştekilere ait kimlik ve adres bilgilerinin ele geçirildiği bilgisine yer verildi.
İddianamede şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüphelinin bazı Telegram kanallarının yöneticisi olduğunu kabul ettiği, tehdit mesajlarını kendisinin gönderdiğini ve yemek siparişlerini bilinçli şekilde oluşturduğunu söylediği aktarıldı.
MAHKEMEDEN JET KARAR
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Kazıcı hakkında jet hızıyla karar verildi.
6 YIL 10 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli yağma" suçundan 4 yıl 2 ay, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 2 ay 15 günlük ceza için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.