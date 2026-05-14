Ankara’da korsan otoparkçılara 'Güven Sokağı' operasyonu: Gözaltılar var

Ankara’da korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen 'Güven Sokağı' operasyonunda 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde sürücülerden 'bahşiş' aldıklarını öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve işletme önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

'Güven Sokağı' operasyonunda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (Foto: DHA)

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ifadelerinin incelenmesinin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde sürücülerden 'bahşiş' aldıklarını öne sürdü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, korsan otoparkçılıkla mücadelenin süreceğini bildirerek, vatandaşlardan bu kişileri emniyete ihbar etmelerini istedi.