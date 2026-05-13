Zilhicce ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Faziletleri neler?

Rahmet, bereket ve ibadet ayı olarak kabul edilen bu mübarek dönemin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş da hazırlıklarını hızlandırdı. Özellikle ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin fazileti nedeniyle Zilhicce ayı, İslam dünyasında ayrı bir öneme sahip bulunuyor.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce, 2026 yılında 18 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, 17 Mayıs Pazar gecesinden itibaren bu mübarek ayın manevi iklimine girmiş olacak.

Özellikle oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Zilhicce'nin ilk günleri büyük önem taşıyor. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) bu günlerde yapılan salih amellerin Allah katında çok kıymetli olduğunu bildirdiğine dair rivayetler, müminlerin bu döneme daha hassas yaklaşmasına neden oluyor.