Zilhicce ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Faziletleri neler?
İslam aleminin manevi heyecanla beklediği mübarek Zilhicce ayına sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı’nı ve hac ibadetini içinde barındıran, hicri yılın son ayı olarak kabul edilen Zilhicce, Müslümanlar için en kıymetli zaman dilimlerinden biri olarak görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimiyle birlikte, Zilhicce ayının başlangıç ve bitiş tarihleri de netlik kazandı.
Rahmet, bereket ve ibadet ayı olarak kabul edilen bu mübarek dönemin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş da hazırlıklarını hızlandırdı. Özellikle ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin fazileti nedeniyle Zilhicce ayı, İslam dünyasında ayrı bir öneme sahip bulunuyor.
ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce, 2026 yılında 18 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, 17 Mayıs Pazar gecesinden itibaren bu mübarek ayın manevi iklimine girmiş olacak.
Özellikle oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Zilhicce'nin ilk günleri büyük önem taşıyor. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) bu günlerde yapılan salih amellerin Allah katında çok kıymetli olduğunu bildirdiğine dair rivayetler, müminlerin bu döneme daha hassas yaklaşmasına neden oluyor.
ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Kurban Bayramı'nı da kapsayan mübarek Zilhicce ayı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü sona erecek. Ardından 16 Haziran Salı günü itibarıyla hicri yılbaşı başlayacak ve Muharrem ayına girilecek. Böylece Hicri 1447 yılı tamamlanmış olacak.
ZİLHİCCE AYININ İSLAM'DAKİ YERİ NEDİR?
İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre "hac ayı" anlamına gelen Zilhicce, kameri yılın son ayı olarak kabul ediliyor. İslam'dan önce de Arap toplumunda bilinen bu ay, İslam'ın gelişiyle birlikte hac ibadetinin yerine getirildiği kutsal dönem olma özelliğini sürdürdü.
Hac ibadetinin önemli bölümleri de bu ay içerisinde yerine getiriliyor. Kaynaklara göre;
- Zilhicce'nin 8'inci günü "Terviye"
- 9'uncu günü "Arefe"
- 10'uncu günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olarak kabul ediliyor.
Aynı şekilde "eyyâm-ı teşrîk" olarak bilinen teşrik günleri de bu ay içerisinde idrak ediliyor.
İLK 10 GÜNÜN FAZİLETİNE İLİŞKİN HADİSLER BULUNUYOR
İslam alimleri ve hadis kaynaklarında, Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletine dikkat çekiliyor. Müfessirlerin büyük bölümünün, Fecr Suresi'nin ikinci ayetinde geçen "on gece" ifadesini Zilhicce'nin ilk on günü olarak yorumladığı aktarılıyor.
Kaynaklarda yer alan rivayetlerde Hz. Peygamber'in şu ifadelerine yer veriliyor:
"Allah katında salih amellerin en sevimli olduğu günler, Zilhicce'nin ilk on günüdür."
(Buhârî, Îdeyn 11; Tirmizî, Savm 52; Ebû Dâvûd, Savm 61)
Bir başka rivayette ise bu günlerde tesbih, tahmid, tehlil ve tekbirin artırılması tavsiye ediliyor.
ZİLHİCCE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Kaynaklarda, Hz. Peygamber'in Zilhicce'nin ilk dokuz gününde oruç tuttuğuna ilişkin rivayetlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle birçok İslam alimi, bu günlerde oruç tutulmasını müstehap olarak değerlendiriyor.
Öte yandan hac ibadeti sırasında yorgun düşme ihtimali bulunan hacı adaylarının, özellikle Arefe günü oruç tutmasının mekruh görüldüğüne ilişkin değerlendirmeler de yer alıyor.
Hadis kaynaklarında yer alan bir rivayete göre, kurban kesecek kişinin Zilhicce ayı başladıktan sonra kurban ibadetini yerine getirene kadar saç ve tırnak kesmemesi tavsiye ediliyor. Bu görüş, bazı mezhepler tarafından mekruh kapsamında değerlendiriliyor.
İSLAM TARİHİNDE ÖNEMLİ OLAYLARA SAHNE OLDU
İslam tarihi açısından da önemli gelişmelerin Zilhicce ayında yaşandığı biliniyor. Kaynaklarda;
- Birinci ve İkinci Akabe Biatları
- Hudeybiye Antlaşması
- Hz. Osman'ın şehit edilmesi
- Hz. Peygamber'in oğlu Hz. İbrahim'in doğumu
gibi önemli olayların bu ay içerisinde gerçekleştiği aktarılıyor.