Mersin'de biyodizel fabrikasında yangından acı haber: 1 ölü!

Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mersin Valiliği yangına dair açıklamasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini 2 kişininde ağır yaralandığını açıkladı.

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde çıkan yangın sırasında tankın üzerinde bulunan işçi Süleyman Güner (47) 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

İşçilerden Ömer Faruk Doğan (30) da yangın sırasında elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Güner ve Doğan'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak Güner, kurtarılamadı. Süleyman Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği yangına ilişkin açıklamasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.