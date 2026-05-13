Erciyes’te Tekir Gölü taştı: Yağışlar karavan ve çadırları sular altında bıraktı

Özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan bölgede, bu kez alışılmışın dışında bir manzara ortaya çıktı. Gölün taşmasıyla birlikte kıyı şeridi tamamen suyla kaplanırken, bazı konaklama alanlarının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Bölge havadan da görüntülenirken, ortaya çıkan tablo hem görsel açıdan dikkat çekti hem de şaşkınlık yarattı. Yıllardır bölgede yaşayan vatandaşlar, bu denli yüksek bir su seviyesine ilk kez tanık olduklarını ifade etti.

73 yaşındaki Duran Turanarı da yaşanan durumu, "Ben 73 yaşındayım, burayı şimdiye kadar hiç böyle görmedim. Su hiç bu kadar yükselmezdi. Çadırların hepsi suyun içinde kalmış. Bu yıl çok bereketli geçti. Bu manzarayı görünce fotoğraflamak istedik" sözleriyle anlattı.