Erciyes’te Tekir Gölü taştı: Yağışlar karavan ve çadırları sular altında bıraktı
Kayseri’de Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Tekir Gölü, etkili yağışların ardından taştı. Su seviyesinin hızla yükselmesiyle göl çevresindeki karavan, çadır ve konteynerler sular altında kalırken, ortaya çıkan manzara bölge sakinlerini şaşkına çevirdi.
Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde, yaklaşık 2 bin 200 metre rakımda yer alan Tekir Gölü, son günlerde etkili olan yağışların ardından dolup taştı. Kar sularıyla beslenen gölde su seviyesi belirgin şekilde yükselirken, göl çevresinde konaklayan vatandaşlara ait karavanlar, çadırlar ve konteynerler su altında kaldı.
Özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan bölgede, bu kez alışılmışın dışında bir manzara ortaya çıktı. Gölün taşmasıyla birlikte kıyı şeridi tamamen suyla kaplanırken, bazı konaklama alanlarının kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Bölge havadan da görüntülenirken, ortaya çıkan tablo hem görsel açıdan dikkat çekti hem de şaşkınlık yarattı. Yıllardır bölgede yaşayan vatandaşlar, bu denli yüksek bir su seviyesine ilk kez tanık olduklarını ifade etti.
73 yaşındaki Duran Turanarı da yaşanan durumu, "Ben 73 yaşındayım, burayı şimdiye kadar hiç böyle görmedim. Su hiç bu kadar yükselmezdi. Çadırların hepsi suyun içinde kalmış. Bu yıl çok bereketli geçti. Bu manzarayı görünce fotoğraflamak istedik" sözleriyle anlattı.
Yağışların etkisiyle oluşan bu tablo, bir yandan doğanın gücünü gözler önüne sererken, diğer yandan bölgede konaklayanlar için maddi zarara yol açtı. Yetkililerin, su seviyesindeki değişimi yakından takip ettiği öğrenildi.