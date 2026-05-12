Uşak’ta tarlada boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Uşak’ta tarlada hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, boğaz kısmında kesik bulunan 63 yaşındaki G.A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi yakınlarındaki tarlada hareketsiz yatan bir adamı gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu.



HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince boğaz kısmında kesik bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu tespit edildi.

G.A'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.