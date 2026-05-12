SIKÇA SORULAN SORULAR

Afgan çoban uygulaması ilk hangi ilde başladı?

Uygulama ilk olarak Erzincan'da hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli süreç kapsamında Afganistan'dan getirilen çobanlar işletmelerde göreve başladı.

Afgan çobanlar hangi şartlarda çalışıyor?

Haberde yer alan bilgilere göre Afgan çobanlar asgari ücret karşılığında çalışıyor. Sigorta işlemleri ise İŞKUR üzerinden tamamlanıyor.

Çoban ücretleri neden gündem oldu?

Üreticiler, son yıllarda aylık çoban ücretlerinin 70 bin lira ile 150 bin lira seviyelerine yükseldiğini belirtiyor. Bu durum hayvancılık işletmelerinde maliyet baskısını artırıyor.

Uygulama başka illerde de uygulanacak mı?

Sektör temsilcileri ve üreticiler, uygulamanın ilerleyen dönemde farklı illerde de yaygınlaşabileceğini değerlendiriyor. Ancak resmi bir yaygınlaştırma takvimi açıklanmadı.