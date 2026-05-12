Bakanlık destek verdi! Afgan çobanlar Erzincan’da göreve başladı
Erzincan’da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununa çözüm amacıyla Afganistan’dan getirilen çobanlar görev yapmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli süreç kapsamında İŞKUR üzerinden sigorta işlemleri tamamlanan Afgan çobanlar, asgari ücret karşılığında işletmelerde çalışmaya başladı. Üreticiler ise uygulamanın maliyet baskısını azaltmasını bekliyor.
Erzincan'da hayvancılık sektöründe uzun süredir devam eden çoban sorunu için yeni bir uygulama hayata geçirildi. 12 Mayıs 2026 Salı günü kamuoyuna yansıyan uygulama kapsamında Afganistan'dan getirilen çobanlar, İŞKUR üzerinden yürütülen süreç sonrası işletmelerde çalışmaya başladı. Üreticiler, son yıllarda yükselen çoban maliyetleri nedeniyle iş gücü bulmakta zorlandıklarını belirtti.
ERZİNCAN'DA ÇOBAN MALİYETLERİ YÜKSELDİ
Kentte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, özellikle son yıllarda çoban ücretlerinin ciddi seviyelere ulaştığını ifade etti. Sektör temsilcilerine göre aylık çoban ücretleri 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değişirken, bu durum işletme maliyetlerini artırdı.
Üreticiler, yüksek ücretler nedeniyle çoban bulmakta zorlandıklarını ve mevcut şartların sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.
BAKANLIK DESTEKLİ SÜREÇ DEVREYE ALINDI
Sorunun çözümü amacıyla Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer'in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir süreç başlatıldı. Uygulama kapsamında Afganistan'dan iş gücü temin edildi.