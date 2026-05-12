Bakanlık destek verdi! Afgan çobanlar Erzincan’da göreve başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Erzincan’da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununa çözüm amacıyla Afganistan’dan getirilen çobanlar görev yapmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli süreç kapsamında İŞKUR üzerinden sigorta işlemleri tamamlanan Afgan çobanlar, asgari ücret karşılığında işletmelerde çalışmaya başladı. Üreticiler ise uygulamanın maliyet baskısını azaltmasını bekliyor.

Erzincan'da hayvancılık sektöründe uzun süredir devam eden çoban sorunu için yeni bir uygulama hayata geçirildi. 12 Mayıs 2026 Salı günü kamuoyuna yansıyan uygulama kapsamında Afganistan'dan getirilen çobanlar, İŞKUR üzerinden yürütülen süreç sonrası işletmelerde çalışmaya başladı. Üreticiler, son yıllarda yükselen çoban maliyetleri nedeniyle iş gücü bulmakta zorlandıklarını belirtti.

ERZİNCAN'DA ÇOBAN MALİYETLERİ YÜKSELDİ

Kentte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, özellikle son yıllarda çoban ücretlerinin ciddi seviyelere ulaştığını ifade etti. Sektör temsilcilerine göre aylık çoban ücretleri 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değişirken, bu durum işletme maliyetlerini artırdı.

Üreticiler, yüksek ücretler nedeniyle çoban bulmakta zorlandıklarını ve mevcut şartların sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

BAKANLIK DESTEKLİ SÜREÇ DEVREYE ALINDI

Sorunun çözümü amacıyla Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer'in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir süreç başlatıldı. Uygulama kapsamında Afganistan'dan iş gücü temin edildi.

Afganistan uyruklu Muhammed Omar'ın İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlandığı ve ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak göreve başladığı belirtildi.

ÜRETİCİLER UYGULAMANIN YAYGINLAŞMASINI BEKLİYOR

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, uygulamanın iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini ifade etti. Özellikle kırsal bölgelerde çoban bulmanın her geçen yıl daha zor hale geldiğini belirten sektör temsilcileri, yeni sistemin maliyetleri düşürebileceğini savundu.

Sektörde dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.

ÇOBAN KRİZİ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ ETKİLİYOR

Türkiye'de son yıllarda hayvancılık sektöründe iş gücü temini önemli sorun başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle küçükbaş hayvancılık yapılan bölgelerde çoban ihtiyacının karşılanamaması üreticilerin maliyetlerini artırırken, bazı işletmelerin faaliyetlerini daraltmasına neden oluyor.

Uzmanlar, sektörde sürdürülebilir iş gücü planlamasının önemine dikkat çekiyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Afgan çoban uygulaması ilk hangi ilde başladı?
Uygulama ilk olarak Erzincan'da hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli süreç kapsamında Afganistan'dan getirilen çobanlar işletmelerde göreve başladı.

Afgan çobanlar hangi şartlarda çalışıyor?
Haberde yer alan bilgilere göre Afgan çobanlar asgari ücret karşılığında çalışıyor. Sigorta işlemleri ise İŞKUR üzerinden tamamlanıyor.

Çoban ücretleri neden gündem oldu?
Üreticiler, son yıllarda aylık çoban ücretlerinin 70 bin lira ile 150 bin lira seviyelerine yükseldiğini belirtiyor. Bu durum hayvancılık işletmelerinde maliyet baskısını artırıyor.

Uygulama başka illerde de uygulanacak mı?
Sektör temsilcileri ve üreticiler, uygulamanın ilerleyen dönemde farklı illerde de yaygınlaşabileceğini değerlendiriyor. Ancak resmi bir yaygınlaştırma takvimi açıklanmadı.

Erzincan'da başlatılan Afgan çoban uygulaması, hayvancılık sektöründeki iş gücü sorununa yönelik yeni bir model olarak değerlendiriliyor. Üreticiler, maliyetlerin düşmesi ve iş gücü açığının kapanması açısından uygulamanın sonuçlarını yakından takip ediyor.

