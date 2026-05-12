Samsun'da sağanak sele dönüştü! Havza'da yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Samsun'un Havza ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış, dere yataklarının taşmasıyla birlikte bölgeyi adeta bir felaket bölgesine çevirdi. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Vezirköprü'nün yüksek kesimlerinden gelen dev su kütleleri, önüne ne kattıysa sürükleyerek ilçeyi harabeye çevirdi. Yüzlerce araç kullanılamaz hale gelirken, iş yerleri sular altında kaldı ve bölgedeki altyapı tamamen çöktü. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve kameraman Mustafa İnan, dehşetin kalbinde yaşanan o sıcak anları anbean aktardı.

Samsun'un Havza ilçesi, etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından sele teslim oldu. SAMSUN'DA SAĞANAK SELE DÖNDÜ: DERE TAŞTI Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası Hacı Osman Deresi kısa sürede taştı. Taşkınla birlikte Cumhuriyet Meydanı civarı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularıyla mücadele etmeye çalıştı.

Fotoğraf-A Haber Bölgedeki durumu yerinde inceleyen A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, "Yaşanan o yağmur, derelerin taşmasıyla birlikte Havza ilçesinde birçok noktada taşkınlara neden olduğunu belirtelim. Yüzlerce arabanın o yağan yağmurla ve yoğun sularla birlikte caddelerin birçok noktasında ters döndüğünü, iş yerlerinin içerisine girdiğini belirtelim." ifadelerini kullandı. İlçenin dört bir yanından gelen görüntüler, selin şiddetini gözler önüne sererken, sokaklar adeta dev bir nehre dönüştü. ARAÇLAR İŞ YERLERİNİN İÇİNE GİRDİ

Selin en büyük darbeyi vurduğu noktaların başında ticari alanlar geldi. Dev su kütlelerinin araçları birer oyuncak gibi sürüklediğini belirten Mahmut Erdoğan, "Bakın burası bir market, burada araçlar o gelen yoğun yağışla birlikte bu arabayı o sular önüne kattı ve bir anda ters çevirdi ve buraya kadar itekledi. Başka bir noktada yine bir başka araç... Nereye baksak birçok aracın maalesef bu şekilde olduğunu görüyoruz." sözleriyle yıkımın boyutlarını anlattı.

Fotoğraf-A Haber İş yerlerinin camlarını kırarak içeri giren otomobiller, afetin dehşetini bir kez daha kanıtladı. DEHŞETİN GÖRÜNTÜSÜ: ARAÇLAR KAĞIT GİBİ KATLANDI

Sokaklarda ilerlemenin imkansız hale geldiği ilçede, bazı araçların aldığı hasar izleyenleri hayrete düşürdü. Mahmut Erdoğan, bir aracın yanındaki durumu, "Yağan o yağmur, Vezirköprü ilçesinin yüksek kesimlerinden, Tersakan Deresi'nin oradan bu noktaya doğru yoğun bir şekilde taşıp gelince, bakın bu aracı bu şekilde neredeyse ikiye katladığını belirtelim. O suların, o dev suların nedenli olduğunu görmemiz açısından aslında önemli bir görüntü. Bir araç neredeyse ikiye katlanmış bir şekilde." diyerek aktardı. Tonlarca ağırlıktaki araçların kağıt gibi ezilmesi, Tersakan Deresi'nin yarattığı gücü gözler önüne serdi. ALTYAPI ÇÖKTÜ, ENERJİ HATLARI KESİLDİ

Sel sadece araçları ve dükkanları vurmakla kalmadı, ilçenin temel altyapısını da yerle bir etti. Felaket bölgesinde zorlukla ilerleyen Mahmut Erdoğan, "Ekipler an itibarıyla bu noktalardaki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bakın orada hemen yine başka bir araç, orada devrilmiş elektrik direğinin devrildiğini görüyoruz. Yürümek elbette ki kolay değil, zor ve güçlü bir şekilde biz de ilerlemeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bölgede elektrik direklerinin devrilmesi sonucu enerji kesintilerinin yaşandığı ve ekiplerin karanlığa gömülen ilçede canla başla çalıştığı bildirildi. METEOROLOJİ SAAT VERMİŞTİ: BEKLENEN YAĞIŞ AFETE DÖNÜŞTÜ

Yaşanan felaketin geliyorum dediğini hatırlatan Mahmut Erdoğan, "Meteoroloji bugün saat 13.00 ile 23.00 arasında bir uyarıda bulunmuştu. O uyarının ardından Batı Karadeniz'deki iç kesimlerde beklenen o yağış yaşandı. Özellikle Vezirköprü ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşanmasının ardından dereler taştı ve taşan dere önüne ne kattıysa Havza ilçesinin üst kısmından bu noktalara kadar gelmesine neden oldu." dedi. Caddelerdeki kaldırım taşlarının dahi yerinden sökülüp sürüklendiği, ilçenin adeta tanınmaz hale geldiği vurgulandı.