Sakarya'da lüks otelde feci olay! Havuzda fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde lüks bir otelde konaklayan 35 yaşındaki kadın, havuzda fenalaştı. Görevliler tarafından havuzdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kalp rahatsızlığı bulunduğu iddia edildi.