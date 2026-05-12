Sakarya'da lüks otelde feci olay! Havuzda fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi:
|
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde lüks bir otelde konaklayan 35 yaşındaki kadın, havuzda fenalaştı. Görevliler tarafından havuzdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kalp rahatsızlığı bulunduğu iddia edildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan lüks bir otelde kadın yolcu, havuzda yüzdüğü sırada fenalaştı. Akşam saatlerinde yaşanan olayda 35 yaşındaki Elif Nur Olgun, rahatsızlanmasının ardından eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkartıldı.
KALP HASTALIĞI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilen ve kalp rahatsızlığı olduğu öne sürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.