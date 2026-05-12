Mersin’de Akdeniz ve şehrin çevre ve iklim geleceği masaya yatırıldı

Sıfır Atık Vakfı tarafından "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla 12 Mayıs 2026 tarihinde, Mersin Valiliği himayesinde; Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Mersin Sıfır Atık Çalıştayı; çevre yönetimi, kaynak verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi başlıklarında çok paydaşlı değerlendirme süreçlerine ev sahipliği yaptı.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, gönüllüler ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Mersin'in çevresel öncelikleri bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.

Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde, 200'ü tüzel yaklaşık 250 kişinin katıldığı çalıştayda; Mersin Vali Yardımcısı Sayın Faik Arıcan, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Ahmet Hakan Öztürk ve Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Hasan Alan hitaplarda bulundu.

"SONUÇ BİLDİRGEMİZ YOL HARİTAMIZ OLACAK"

Çalıştayda açılış konuşması yapan Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, dünya nüfusu arttıkça üretimin de arttığını belirterek, "İnsanın ihtiyacı sonsuzdur ama kaynaklar limitlidir. İktisat ilmi buradan doğmuştur. Ama nedense insanoğlu her yüzyılda olduğu gibi hayli savurgan, hayli hoyrat. Çevresine, etrafına dikkat etmeyen bir yapıda ve israfçı. Sıfır Atık Vakfımız, tüm ülkemizde illerin profillerinin çıkarılması yönünde bir gayret içerisine girdi. Büyük bir şans, büyük bir yükümlülük. Bizim çıkaracağımız sonuç bildirgesi bizim bir yerde yol haritamız olacak, rehberimiz olacak ve her sene Mersin ilimiz hangi aşamada, hangi gelişmeleri kaydetmiş veya nerelerde ne eksiğimiz var, bunları bir komisyon marifetiyle değerlendireceğiz" diye konuştu.

"ATIKLARIN YÜZDE 70'İNİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, Sıfır Atık Projesi'ni Bakanlık olarak çok önemsediklerini belirterek, "Projenin en önemli ayağı başta büyükşehir belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimiz. Türkiye genelinde yaklaşık 90 milyon ton atık, Sıfır Atık Projesi kapsamında geriye dönüştürülmüş ve ekonomiye kazandırılmış durumda. Bunun yanı sıra Türkiye'de çıkan atıkların yaklaşık yüzde 37'si ekonomiye kazandırılmakta. Bununla ilgili Bakanlığımızın hedefi bu oranı yüzde 70'in üzerine çıkarmak. İlimizde de dalga dalga sıfır atık konusunda gerekli çalışmalar yürütülüyor, takip ediliyor" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER İÇİN BİR ARADAYIZ"

Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Ahmet Hakan Öztürk ise yalnızca çevresel bir konuyu konuşmak için değil, gelecek nesillere bırakılacak bir hedef için bir arada olduklarını belirterek, "Ortak akıl geliştirmek, hedefler koymak ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Dünyamız, artan tüketim alışkanlıkları, doğal kaynakların hızla azalması ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu süreçte sıfır atık yaklaşımı yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel bir sorumluluk anlayışıdır" diye konuştu.