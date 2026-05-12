Kırıkkale’de gece saatleri kontrolden çıkan otomobil önce trafik ışıklarına ardından park halindeki çekiciye çarptı. Kazada sürücü Eda Taşkın ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan O.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda Eda Taşkın idaresindeki 71 ADU 941 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, önce trafik ışıklarına ardından park halindeki çekiciye çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Eda Taşkın ile yolcu O.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan sürücü Taşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. O.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.