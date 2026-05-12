Karasu Çayı’nda can pazarı! 2 kişi son anda kurtarıldı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde Karasu Çayı’ndan geçmeye çalışan kamyon, suların aniden yükselmesiyle akıntının ortasında mahsur kaldı. Araçta bulunan 2 kişi ölümle burun buruna gelirken, itfaiye ekiplerinin halatlarla gerçekleştirdiği nefes kesen operasyon sayesinde son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceyhan ilçesine bağlı Vesiye Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Karaçay Nehri'nden geçmeye çalışan kamyon suyun içerisinde mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, kamyonda mahsur kalan 2 kişiyi yürütülen çalışma sonucu güvenli şekilde araçtan çıkardı. Kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mahsur kalan kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.