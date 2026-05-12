ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
İzmir'de kan donduran gece! Takside gasp dehşeti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, müşteri kılığında taksiye binen bir saldırgan, ücret ödeme bahanesiyle oyaladığı taksi şoförünü boğazından bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı. Kan donduran olayda yaralanan şoförün saldırganla mücadelesi araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Olay dün saat 21.15 sıralarında Uzundere otobanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye müşteri olarak binen bir erkek şüpheli, ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu.

TAKSİDE BIÇAKLI GASP GİRİŞİMİ KAMERADA

Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü, panikle araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından taksiyle olay yerinden uzaklaşan yaralı sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklı gasp girişiminde bulunan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Tedavi altına alınan taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan olay taksinin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin parayı uzatır gibi yapıp aniden bıçağı sürücünün boğazına dayaması, şoförün boynundan yaralanması ve ardından araçtan inerek saldırganla mücadele ettiği anlar yer aldı.

