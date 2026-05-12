İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişleri başladı! Belgeler tek tek kontrol edildi

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda oluşturulan denetim noktasında, hayvan sevklerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, burada yaptığı açıklamada, bu gece itibarıyla İstanbul'a ve Trakya'ya, Anadolu'dan kurban sevklerinin başladığını belirtti.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na ve Trakya'ya geçen kurbanlık hayvanları taşıyan tüm kamyonların kontrol noktasında vize işlemlerini yapmalarının mecburi olduğunu söyleyen Parıldar, "Tarım ve Orman Bakanlığımız İstanbul İl Müdürlüğümüzle, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'yle yol kontrollerini yapıyoruz. Hayvanların veteriner sağlık raporlarını, sevk belgelerini, varış noktası olarak nereye sevk aldıklarına dair verileri kontrol ediyoruz. Hem sistemsel hem belge üzerinden kontrol yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Parıldar, veteriner hekimlerin de kamyonlarda bulunan hayvanları sağlık taramasından geçirdiğini kaydederek, şu açıklamada bulundu:

"Avrupa Yakası ve Trakya'nın 2010'dan itibaren şap hastalığından aşılı ari statüsü kazanmış olduğunu da değerlendirelim. Koyun, keçi veba hastalığından korunmuş bölge olarak da statümüzü koruma anlamında bu kontrolleri yerine getiriyoruz. 1 Ocak 2026'dan itibaren Bakanımız İbrahim Yumaklı başkanlığında devrim niteliğinde bir değişiklik yaptık.

Özellikle Trakya bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kurban arzına, taleplerine istinaden bir sistem değişikliğine gittik. Artık yıl boyunca yetiştirici ve besleme amacıyla Avrupa Yakası'na ve Trakya'ya büyükbaş hayvan geçişleri serbest. Belirli şartları taşıyan işletmelerde, belirli şartları taşıyan hayvanların geçişine de müsaade ediyoruz."

Buradan amaçlarının hem Trakya'da ve Avrupa Yakası'nda kurban arz sistemini daha işler bir hale getirmek hem de vatandaşların daha uygun, sağlıklı ve ekonomik kurbanlara erişimini kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Parıldar, diğer taraftan da Anadolu'da yetiştiricilik yapan işletmelerin ve yetiştiricilerin de yaptıkları işi sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini dile getirdi.