İskenderun’da panik dolu anlar! Kilitlenen otomobilde mahsur kalan Cihan bebeği itfaiye kurtardı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobilin içinde kilitli kalan 1 yaşındaki Cihan T., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anahtarın araç içinde unutulmasının ardından kapıların kilitlendiği olayda, ekipler otomobilin camını kontrollü şekilde kırarak bebeğe ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Cihan bebeğin annesi Elif T., ekiplere teşekkür etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İskenderun Devlet Hastanesi otoparkında yaşanan olayda, araç içinde kilitli kalan 1 yaşındaki Cihan T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
12 Mayıs 2026 Salı sabah saatlerinde meydana gelen olayda, hastaneye otomobiliyle gelen Elif T., kontak anahtarını araç içinde unutarak otomobilden indi. Bu sırada kapılar otomatik olarak kilitlendi. Arka koltukta bulunan bebeğin araçta mahsur kalması üzerine anne panik yaşayarak yardım istedi.
İTFAİYE EKİPLERİ OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bebeğe hızlı şekilde ulaşabilmek için otomobilin camını kontrollü olarak kırdı.
Kapının açılmasının ardından araçtan çıkarılan Cihan bebeğin sağlık kontrolü yapıldı. Yetkililer, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.