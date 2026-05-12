12 Mayıs 2026 Salı sabah saatlerinde meydana gelen olayda, hastaneye otomobiliyle gelen Elif T., kontak anahtarını araç içinde unutarak otomobilden indi. Bu sırada kapılar otomatik olarak kilitlendi. Arka koltukta bulunan bebeğin araçta mahsur kalması üzerine anne panik yaşayarak yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bebeğe hızlı şekilde ulaşabilmek için otomobilin camını kontrollü olarak kırdı.

Kapının açılmasının ardından araçtan çıkarılan Cihan bebeğin sağlık kontrolü yapıldı. Yetkililer, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.