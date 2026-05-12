İskenderun’da panik dolu anlar! Kilitlenen otomobilde mahsur kalan Cihan bebeği itfaiye kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobilin içinde kilitli kalan 1 yaşındaki Cihan T., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anahtarın araç içinde unutulmasının ardından kapıların kilitlendiği olayda, ekipler otomobilin camını kontrollü şekilde kırarak bebeğe ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Cihan bebeğin annesi Elif T., ekiplere teşekkür etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İskenderun Devlet Hastanesi otoparkında yaşanan olayda, araç içinde kilitli kalan 1 yaşındaki Cihan T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

12 Mayıs 2026 Salı sabah saatlerinde meydana gelen olayda, hastaneye otomobiliyle gelen Elif T., kontak anahtarını araç içinde unutarak otomobilden indi. Bu sırada kapılar otomatik olarak kilitlendi. Arka koltukta bulunan bebeğin araçta mahsur kalması üzerine anne panik yaşayarak yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bebeğe hızlı şekilde ulaşabilmek için otomobilin camını kontrollü olarak kırdı.

Kapının açılmasının ardından araçtan çıkarılan Cihan bebeğin sağlık kontrolü yapıldı. Yetkililer, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

ANNE BEBEĞİNE SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Kurtarma çalışmasının ardından Elif T.'nin gözyaşları içinde bebeğine sarıldığı öğrenildi. Anne, olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiye personelinin de kurtarılan Cihan bebek ile hatıra fotoğrafı çektirdiği belirtildi.

UZMANLAR ARAÇ İÇİNDE ÇOCUK BIRAKILMAMASI KONUSUNDA UYARIYOR

Uzmanlar, kısa süreliğine de olsa çocukların araç içinde yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle otomatik kilit sistemine sahip araçlarda anahtarın içeride unutulmasının ciddi risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Benzer olaylarda vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi gerektiği belirtiliyor.

