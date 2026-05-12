Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Bilet fiyatları ve program detayları

Galatasaray’ın 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler kutlama programına çevrildi. Sarı-kırmızılı kulüp, kupa töreninin 15 Mayıs Cuma günü RAMS Park’ta yapılacağını duyurdu. Bununla birlikte bilet satış takvimi ve fiyatları da belli oldu.

Süper Lig'de sezonun bitimine kısa süre kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlama heyecanı başladı. Sarı-kırmızılı taraftarların günlerdir merak ettiği şampiyonluk programının detayları netleşirken, RAMS Park'ta yapılacak büyük organizasyon için hazırlıklar hız kazandı. Kulüp kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre kupa töreni ve kutlamalar 15 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilecek.

(Fotoğraf: A Haber) GALATASARAY 26. KEZ ŞAMPİYON Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla üst üste 4. kez kupaya uzanırken toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazandı. Teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar maçın ardından büyük sevinç yaşarken, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde de hareketlilik arttı. Kulüp yönetimi, kutlama organizasyonu için sponsor görüşmelerini ve etkinlik planlamasını kısa sürede tamamladı.

(Fotoğraf: A Haber) 2026 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, NEREDE? Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05'te başlayacak. Organizasyonun adresi ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park olacak.