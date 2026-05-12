Bahar aylarında artan polen yoğunluğu, çocuklarda bahar alerjisi şikayetlerini artırdı. Nev Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Cemalettin Güneş, son haftalarda polen alerjisine bağlı başvurularda belirgin yükseliş yaşandığını belirtti. Uzmanlar, uzun süren burun akıntısı, göz kaşıntısı ve gece artan öksürük gibi belirtilerin enfeksiyon yerine alerji kaynaklı olabileceğine dikkat çekiyor.

"Alerjik rinit (saman nezlesi) burun akıntısı, tıkanıklık, sık hapşırma ve burun kaşıntısı ile kendini gösterir. Çocuklar genellikle burunlarını yukarı doğru silme hareketi yapar. Alerjik konjonktivit gözlerde kızarıklık, kaşıntı, yanma ve sulanma ile ortaya çıkar. Çocuklar gözlerini sürekli ovalama eğilimindedir. Alerjik astım ise özellikle gece artan öksürük, eforla ortaya çıkan nefes darlığı ve hırıltı ile kendini gösterir. Bahar aylarında ataklar belirgin şekilde artabilir. Bu hastalıklar çoğu zaman birlikte de görülebilir ve çocuğun uyku kalitesini, okul başarısını ve günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir"

AİLELERİN EN SIK YAPTIĞI HATA

Alerjik belirtilerin çoğu zaman soğuk algınlığı ile karıştırıldığını belirten Güneş, uzun süren şikayetlerde uzman değerlendirmesinin önemli olduğunu söyledi.

"En sık karşılaştığım durumlardan biri, alerjik belirtilerin uzun süre 'soğuk algınlığı' zannedilmesidir. Soğuk algınlığı genellikle 5-7 gün içinde düzelir. Alerjik şikayetler ise haftalarca hatta aylarca sürebilir. Eğer çocukta 1 haftadan uzun süren burun akıntısı, tekrarlayan hapşırık krizleri, göz kaşıntısı ve gece artan öksürük varsa mutlaka alerji açısından değerlendirilmesini öneriyorum. Sabah erken saatlerde ve rüzgârlı havalarda dışarı çıkışı sınırlandırın"