Polen yoğunluğu arttı, çocuklarda bahar alerjisi şikayetleri ve hastane başvuruları yükselişe geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bahar aylarında artan polen yoğunluğu, çocuklarda bahar alerjisi şikayetlerini artırdı. Nev Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Cemalettin Güneş, son haftalarda polen alerjisine bağlı başvurularda belirgin yükseliş yaşandığını belirtti. Uzmanlar, uzun süren burun akıntısı, göz kaşıntısı ve gece artan öksürük gibi belirtilerin enfeksiyon yerine alerji kaynaklı olabileceğine dikkat çekiyor.

12 Mayıs 2026 Salı günü yapılan açıklamada Uzm. Dr. Cemalettin Güneş, çocuklarda görülen bahar alerjilerinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Güneş, ailelerin belirtileri doğru tanımasının ve gerekli önlemleri zamanında almasının önem taşıdığını söyledi.

BAHARDA EN SIK GÖRÜLEN ALERJİK HASTALIKLAR

Uzm. Dr. Cemalettin Güneş, bahar aylarında çocuklarda en sık görülen alerjik hastalıkların alerjik rinit, alerjik konjonktivit ve alerjik astım olduğunu belirtti.

"Alerjik rinit (saman nezlesi) burun akıntısı, tıkanıklık, sık hapşırma ve burun kaşıntısı ile kendini gösterir. Çocuklar genellikle burunlarını yukarı doğru silme hareketi yapar. Alerjik konjonktivit gözlerde kızarıklık, kaşıntı, yanma ve sulanma ile ortaya çıkar. Çocuklar gözlerini sürekli ovalama eğilimindedir. Alerjik astım ise özellikle gece artan öksürük, eforla ortaya çıkan nefes darlığı ve hırıltı ile kendini gösterir. Bahar aylarında ataklar belirgin şekilde artabilir. Bu hastalıklar çoğu zaman birlikte de görülebilir ve çocuğun uyku kalitesini, okul başarısını ve günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir"

AİLELERİN EN SIK YAPTIĞI HATA

Alerjik belirtilerin çoğu zaman soğuk algınlığı ile karıştırıldığını belirten Güneş, uzun süren şikayetlerde uzman değerlendirmesinin önemli olduğunu söyledi.

"En sık karşılaştığım durumlardan biri, alerjik belirtilerin uzun süre 'soğuk algınlığı' zannedilmesidir. Soğuk algınlığı genellikle 5-7 gün içinde düzelir. Alerjik şikayetler ise haftalarca hatta aylarca sürebilir. Eğer çocukta 1 haftadan uzun süren burun akıntısı, tekrarlayan hapşırık krizleri, göz kaşıntısı ve gece artan öksürük varsa mutlaka alerji açısından değerlendirilmesini öneriyorum. Sabah erken saatlerde ve rüzgârlı havalarda dışarı çıkışı sınırlandırın"

TEDAVİ SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Alerjik hastalıkların doğru tanı ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabileceğini ifade eden Güneş, gerekli durumlarda alerji testlerinin uygulandığını belirtti.

"Gerekli durumlarda alerji testleri yapılarak tetikleyici faktörler belirleniyor. Her çocuğun ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş tedavi planı oluşturuluyor. Uygun ilaç tedavileri (şurup, burun spreyi, inhaler tedaviler) ile şikayetler etkin şekilde kontrol altına alınıyor. Erken dönemde başlanan tedavi sayesinde hem şikayetleri azaltmak hem de hastalığın ilerlemesini önlemek mümkün oluyor"

HANGİ ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA?

Uzmanlara göre ailesinde alerji veya astım öyküsü bulunan çocuklarda bahar alerjisi daha sık görülüyor. Daha önce egzama geçiren ve sigara dumanına maruz kalan çocuklar da risk grubunda yer alıyor.

"Ailesinde alerji veya astım öyküsü olanlar, Daha önce egzama (atopik dermatit) geçirmiş olanlar, Sigara dumanına maruz kalanlar bu açıdan daha risk altındadır. Bu çocukların bahar aylarında daha dikkatli takip edilmesini öneriyoruz"

ERKEN TANI YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Bahar aylarında uzun süren burun akıntısı, geçmeyen öksürük ve göz şikayetlerinin çoğu zaman enfeksiyon değil alerji kaynaklı olabileceğini belirten uzmanlar, erken tanının önemine dikkat çekiyor.

"Erken fark etmek, doğru yönetmek ve uygun tedaviye başlamak çocuğun yaşam kalitesini belirgin şekilde artırır. Şikayetler uzuyorsa mutlaka bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesini öneriyorum"

Uzmanlar, çocuklarda bahar alerjisi belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle uzun süren şikayetlerde uzman hekim değerlendirmesi ve uygun tedavi sürecinin yaşam kalitesini olumlu etkileyebileceği ifade ediliyor.

