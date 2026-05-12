Genç yıldızdan acı haber: 29 yaşındaki NBA oyuncusu Brandon Clarke vefat etti!

NBA ekibi Memphis Grizzlies, 29 yaşındaki Brandon Clarke’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kariyeri boyunca yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Clarke’ın ani ölümü basketbol dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

NBA'de yeni sezon hazırlıkları sürerken gelen acı haber basketbol dünyasını sarstı. Memphis Grizzlies, takımın uzun süredir formasını giyen Brandon Clarke'ın 29 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Clarke'ın yalnızca iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda örnek bir takım arkadaşı olduğuna dikkat çekildi.

Fotoğraf: Instagram KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ Memphis Grizzlies tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Brandon Clarke'ın trajik kaybıyla büyük bir üzüntü içindeyiz. Brandon, harika bir takım arkadaşı olmasının ötesinde çok daha iyi bir insandı. Organizasyon ve Memphis toplumu üzerindeki etkisi asla unutulmayacak."

Fotoğraf: Instagram BRANDON CLARKE KİMDİR? Brandon Clarke, NBA'de Memphis Grizzlies formasıyla tanınan Kanadalı-Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusuydu. Sahadaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve savunma katkısıyla dikkat çeken Clarke, kısa sürede takımının en sevilen isimlerinden biri haline geldi. 19 Eylül 1996'da Kanada'nın Vancouver kentinde dünyaya gelen Clarke'ın annesi Whitney Triplett Kanadalı, babası Steve Clarke ise Jamaika kökenliydi. Basketbol kariyerine kolej liglerinde başlayan Clarke, önce San Jose State Spartans takımında forma giydi. Daha sonra Gonzaga Bulldogs'a transfer olarak adını daha geniş kitlelere duyurdu. Özellikle Gonzaga döneminde gösterdiği performans, NBA scoutlarının dikkatini çekti. Atletizmi, ribaundlardaki etkinliği ve savunmadaki agresif oyunu sayesinde 2019 NBA Draftı'nın öne çıkan isimlerinden biri oldu.