ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 Hemşireler Günü ne zaman? En yeni ve en anlamlı kutlama mesajları!

2026 Hemşireler Günü, 12 Mayıs Salı günü kutlanacak. Türkiye’de 12-18 Mayıs tarihleri Hemşireler Haftası kapsamında etkinliklerle geçecek. Modern hemşireliğin öncüsü Florence Nightingale’in doğum günü nedeniyle kutlanan bu özel gün, sağlık çalışanlarının emeğini ve fedakarlığını yeniden gündeme taşıyacak.

Sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olan hemşireler, fedakarlıkları ve insan hayatına dokunan emekleriyle her yıl 12 Mayıs'ta anılıyor. Türkiye'de ve dünyada kutlanan Hemşireler Günü, yalnızca bir meslek grubunun günü değil; aynı zamanda sabrın, şefkatin ve özverinin sembolü olarak görülüyor.

Sağlık sisteminin görünmeyen yükünü taşıyan hemşireler özel günlerinde anılacak. (Fotoğraf: A Haber)

HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Hemşireler Günü her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanıyor. 2026 yılında bu özel gün, 12 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Türkiye'de ayrıca 12-18 Mayıs tarihleri "Hemşireler Haftası" olarak kabul ediliyor.

Bu süreçte hemşirelik mesleğinin karşılaştığı sorunlar, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve sağlık sistemindeki rolleri farklı etkinliklerle gündeme taşınıyor.

12 Mayıs'ta hastanelerde ve sağlık merkezlerinde özel programlar yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

HEMŞİRELER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Hemşireler Günü'nün 12 Mayıs tarihinde kutlanmasının özel bir nedeni bulunuyor. Bu tarih, modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'in doğum günü.

Kırım Savaşı sırasında yaralı askerlerle birebir ilgilenen Nightingale, gece boyunca elinde lambayla hastaları kontrol ettiği için "Lambalı Kadın" olarak anıldı. Sadece bakım hizmeti sunmakla kalmayan Nightingale, hijyen kurallarının sağlık üzerindeki etkisini ortaya koyarak modern hemşirelik anlayışının temelini attı.

Hemşireler Günü'nün ortaya çıkış hikayesi Florence Nightingale'e dayanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

HEMŞİRELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

  • 1953 yılında ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlığı'ndan Dorothy Sutherland, özel bir "Hemşireler Günü" ilan edilmesini önerdi.
  • 1972 yılında konuyla ilgili yeni bir girişim yapıldı ancak süreç yine sonuçsuz kaldı.
  • 1974 yılında Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ı "Uluslararası Hemşireler Günü" ilan etti.
  • Aynı yıl ABD Başkanı Richard Nixon'ın imzasıyla karar resmileşti.
  • Türkiye'de ise Hemşireler Günü kutlamaları 1964 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmeye başlandı.

Modern sağlık sisteminin temel taşlarından biri olan hemşireler onurlandırılacak (Fotoğraf: A Haber)

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI

  • Şefkatiyle umut, emeğiyle hayat olan tüm hemşirelerin günü kutlu olsun.
  • Sadece ilaç değil, umut da veren tüm hemşirelerin emeği tarifsizdir. Gösterdiğiniz sabır, ilgi ve merhamet için minnettarız.
  • Her şartta görevini büyük bir özveriyle yerine getiren, insan hayatı için emek veren tüm hemşirelere saygı ve minnetle…

Hemşireler Haftası sürecinde sağlık çalışanlarının çalışma şartları değerlendirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

  • İnsan hayatına umut taşıyan tüm hemşirelere teşekkürler.
  • Yorucu çalışma temposuna rağmen güler yüzünü kaybetmeyen her hastaya umut olmaya çalışan tüm hemşirelere sonsuz teşekkürler.
  • Emeğiniz her zaman saygının en büyüğünü hak ediyor. Hemşireler Gününüz kutlu olsun.

Sağlık çalışanlarının görev koşulları Hemşireler Haftası kapsamında değerlendirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

  • Bir hastanın elini tutup ona güven vermek, bazen en güçlü ilaçtan bile değerlidir. Tüm hemşirelerin günü kutlu olsun.
  • Sağlık için fedakarca çalışan tüm hemşirelere minnettarız.
  • Hayata umut olan, şefkatiyle insanlara güç veren tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
Türkiye'de Hemşireler Günü kutlamaları 1964 yılından beri sürdürülüyor. (Fotoğraf: A Haber)
  • Şefkatiyle insanlara güç veren, bilgisiyle hayatlara dokunan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
  • Yorulan bedenlere umut olan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
  • Hayat kurtarmak için büyük bir özveriyle çalışan, insanların en zor anlarında yanlarında olan tüm hemşirelere teşekkür ederiz.

(Fotoğraf: A Haber)
  • Umudu çoğaltan, güven veren ve insanların hayatına dokunan tüm hemşirelere sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız.
  • Yalnızca iş değil, büyük bir fedakarlık örneği sergileyen tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
  • Bir tebessümünüz, bir sözünüz ve ilginiz birçok insan için moral kaynağı oluyor. Tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
