TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Hastanede yapılan tetkiklerin ardından KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan İlhan Cevahir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cevahir'in cenazesinin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği ve Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

HAVALARIN ISINMASIYLA KENE VAKALARI YENİDEN GÜNDEMDE Türkiye'nin birçok bölgesinde yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kene vakaları yeniden gündeme geldi. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların açık arazilerde bulunurken dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, kene temasının ardından yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı ve bulantı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor. KKKA şüphesi taşıyan durumlarda tanı ve tedavi sürecinin uzman hekimler tarafından yürütülmesi önem taşıyor.