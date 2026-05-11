Sivas’ta kene alarmı: Madımak topladıktan sonra rahatsızlanan 60 yaşındaki adam KKKA şüphesiyle hayatını kaybetti
Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir, köyünde madımak topladıktan sonra rahatsızlandı. KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen 2 çocuk babası Cevahir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Havaların ısınmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen kene vakaları bölgede endişe oluşturdu.
İstanbul'da yaşayan İlhan Cevahir, memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyüne gitti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Cevahir'in, yaklaşık 10 gün önce arazide madımak topladıktan sonra rahatsızlandığı belirtildi.
Yakınları tarafından ilk olarak Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cevahir'in sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.