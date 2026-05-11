Sivas’ta kene alarmı: Madımak topladıktan sonra rahatsızlanan 60 yaşındaki adam KKKA şüphesiyle hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir, köyünde madımak topladıktan sonra rahatsızlandı. KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen 2 çocuk babası Cevahir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki İlhan Cevahir'den acı haber geldi.

SİVAS'TA KENE ALARMI! MADIMAK TOPLADIKTAN SONRA ÖLDÜ

İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden Cevahir'in, köyünde madımak topladıktan sonra rahatsızlandığı öğrenildi. Havaların ısınmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen kene vakaları bölgede endişe oluşturdu.

KKKA ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul'da yaşayan İlhan Cevahir, memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyüne gitti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Cevahir'in, yaklaşık 10 gün önce arazide madımak topladıktan sonra rahatsızlandığı belirtildi.

Yakınları tarafından ilk olarak Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cevahir'in sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan İlhan Cevahir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Cevahir'in cenazesinin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği ve Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

HAVALARIN ISINMASIYLA KENE VAKALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kene vakaları yeniden gündeme geldi. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların açık arazilerde bulunurken dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, kene temasının ardından yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı ve bulantı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor. KKKA şüphesi taşıyan durumlarda tanı ve tedavi sürecinin uzman hekimler tarafından yürütülmesi önem taşıyor.

KKKA NEDİR?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler aracılığıyla bulaşabilen viral bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor. Hastalık özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kırsal alanlarda daha sık görülüyor.

Yetkililer, tarla ve arazi çalışmalarında açık renkli kıyafet tercih edilmesi, vücudun düzenli kontrol edilmesi ve kene tespit edilmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren kene vakaları nedeniyle sağlık kuruluşlarının vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmayı sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kırsal bölgelerde kişisel korunma önlemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

KKKA'nın ilk belirtileri nelerdir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları en sık görülen ilk belirtiler arasında yer alır.

Kene ısırığından sonra hangi belirtiler ciddiye alınmalı?

Bulantı, kusma, ishal, aşırı yorgunluk, ciltte morarma veya kanama gibi belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Kene vücuda tutunursa ne yapılmalı?

Kene çıplak elle çıkarılmamalı, en yakın sağlık kuruluşundan destek alınmalıdır. Yanlış müdahale enfeksiyon riskini artırabilir.

KKKA herkese bulaşır mı?

Hastalık genellikle enfekte kene temasıyla bulaşır. Risk özellikle kırsal alanlarda çalışan veya açık arazide bulunan kişilerde daha yüksektir.

Kenelerden korunmak için hangi önlemler alınmalı?

Açık renkli kıyafet tercih edilmeli, pantolon paçaları kapatılmalı ve doğa dönüşü vücut detaylı şekilde kontrol edilmelidir.

