Mutlu gün faciaya döndü! Takla atan otomobilde can pazarı: 1 ölü
Karaman’da düğün konvoyunda meydana gelen feci kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarına takla attı. Kazada araçta bulunan 31 yaşındaki Aylin Açıkgöz hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda olduğu öğrenilen Ömer E. (24) idaresindeki 70 EA 810 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ömer E. araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Aylin Açıkgöz (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.