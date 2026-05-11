Mersin'de balıkçı barınağında dehşet! Ekipler sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Mersin’de balıkçı barınağında su üzerindeki gören manzarayı gören vatandaşlar durumu apar topar polislere bildirdi. Ekiplerin olay yerine sevk edildiği olayda suda hareketsiz yatan şahsın erkek olduğu belirlendi ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mersin'de balıkçı barınağında fark edilen görüntü dehşete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında su üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, kimlik tespit çalışmasında cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmanın ardından Hepler'in cenazesi, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Şahsın ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi.

