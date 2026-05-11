Manisa asansör kazası, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'nde bulunan asansörü kullanmak isteyen 24 yaşındaki Seymen Gürcis, asansör kabini ile dış koruma demirleri arasında sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gürcis'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürcis'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan genç adamın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Seymen Gürcis, üst geçitte bulunan asansörü kullanmak istediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kabin ile dış koruma demirleri arasında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay sonrası ortaya atılan iddiaya göre Seymen Gürcis'in, asansörün arızalanmasının ardından otomatik kapıyı açarak dış bölümden inmeye çalıştığı öne sürüldü. Bu sırada asansör kabininin hareket etmesi sonucu genç adamın koruma demirleri arasında sıkıştığı iddia edildi.

Olayla ilgili adli ve teknik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayın ardından üst geçit çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.

Manisa asansör kazasına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından teknik raporun kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Olay nerede ve ne zaman meydana geldi? Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarı'nda yer alan Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'nde gerçekleşti. Kesin saat bilgisi Anadolu Ajansı haberinde belirtilmemiştir; editör teyidi gereklidir.

Hayatını kaybeden kişi kim? Seymen Gürcis, 24 yaşında bir genç olarak tanımlanmaktadır. Kimliğine ilişkin ek bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Asansör neden sıkıştırdı? Tanık beyanlarına göre asansörün arızalanmasının ardından Gürcis'in kapıyı manuel açarak dışarı çıkmaya çalıştığı sırada kabinin hareket ettiği ileri sürülmektedir. Bu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmamıştır.

Soruşturma kimin tarafından yürütülüyor? Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Asansörün sorumlu idaresi ve teknik denetim sürecine ilişkin açıklama beklenmektedir.

Otopsi yapılacak mı? Evet. Gürcis'in cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna nakledilmiş olup otopsi gerçekleştirilecektir.