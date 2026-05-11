Konuşamıyorlardı, şimdi hayata gülümseyerek tutunuyorlar: Koruyucu annenin melekleri yeniden doğdu

Dertli çifti, 2020 yılında o dönem 5 yaşındaki Muhammet ile 3 yaşındaki Ahmet'e koruyucu aile oldu. Bir yıl sonra ise kardeşlerin 11 yaşındaki ablaları Hanım da aileye katıldı. O günden bu yana çocukların gelişimi için büyük bir özveriyle mücadele eden aile, 3 kardeşin hayatında önemli bir değişime kapı araladı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Durdu (37) ve Yasemin Dertli (34) çifti, iki çocuklarının yanı sıra özel gereksinimli 3 kardeşe koruyucu aile olarak örnek bir hikayeye imza attı. Sevgi dolu aile ortamında büyüyen kardeşler, yıllar içinde büyük bir gelişim göstererek adeta yeniden hayata başladı.

"ONLAR BENİM MELEKLERİM"

Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre 6 yıldır çocuklarla yakından ilgilenen Yasemin Dertli, yaşadıkları süreci duygusal sözlerle anlattı.

"Çocuklara her şeyi sil baştan öğrettim. Hiç konuşamayan çocuklar artık konuşuyor, hatta bana Anneler Günü için resim bile yaptılar. Onlar benim meleklerim. Biz artık onlarla birlikte kocaman bir aileyiz."

"BİR ÖĞRETMEN GİBİ İLGİLENDİM"

Çocukların eve ilk geldiklerinde temel ihtiyaçlarını dahi tek başlarına karşılayamadığını belirten Yasemin Dertli, büyük bir sabırla eğitim sürecini yürüttüklerini söyledi.

Dertli, "Çocukların tuvalet eğitimi yoktu, konuşamıyorlardı. Ebeveynleri de özel gereksinimli olduğu için çocuklara yeterli eğitim verilememişti. Bir öğretmen gibi ilgilendim. Kısa sürede konuşmaya, kendilerini ifade etmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

SEVGİYLE DEĞİŞEN HAYATLAR

Koruyucu aile ortamında büyüyen kardeşlerin sosyal hayata daha güçlü şekilde katıldığı, iletişim becerilerinin geliştiği ve eğitim süreçlerinde önemli ilerleme kaydettiği belirtildi.

Dertli ailesinin hikayesi, koruyucu aile sisteminin çocukların hayatında oluşturduğu değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.