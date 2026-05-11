Kayseri’de yürekleri ağza getiren olay! İntihar girişimi polisin ikna etmesiyle son buldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 5’inci katta yaşayan bir kadın balkona çıkarak yaşamına son vermek istedi. Durumu fark eden çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen bir komiser, alt kattaki balkona inerek genç kadınla iletişim kurdu ve kadını intihardan vazgeçirdi.