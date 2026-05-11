Kayseri’de yürekleri ağza getiren olay! İntihar girişimi polisin ikna etmesiyle son buldu
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 5’inci katta yaşayan bir kadın balkona çıkarak yaşamına son vermek istedi. Durumu fark eden çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen bir komiser, alt kattaki balkona inerek genç kadınla iletişim kurdu ve kadını intihardan vazgeçirdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Şeker Mahallesi 5333. Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın 5'inci katında yaşayan N.S., evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de N.S.'nin balkonunun altına şişme yatak kurdu. N.S.'nin alt katından bulunan komşusunun balkonuna çıkan komiser Murat A. genç kadını ikna ederek, balkondan içeri geçmesi için yoğun çaba sarf etti. Komiserin uzun süren ikna çalışmaları sonucu N.S., balkondan ikametine girerek intihardan vazgeçti.
Komiserin kadını intihardan vazgeçmesi için gösterdiği çaba çevredeki vatandaşlar tarafından alkış topladı.