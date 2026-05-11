İslam dünyasının kalbi Konya'da atacak! 2026 gençlik başkenti için dev imzalar atıldı
2026 yılında İslam dünyasının gençlik merkezi olmaya hazırlanan Konya, uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirdi. Daha önce birçok dev organizasyona ev sahipliği yapan şehir, bu kez “İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti” unvanını resmen devraldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile uluslararası heyetlerin katıldığı törende, “Daha adil bir dünya” mesajı güçlü şekilde vurgulandı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) tarafından 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti ilan edilen Konya'da "2026 Konya İİT Gençlik Başkenti" açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Konya'nın tanıtım videosunun izlenmesinin ardından açılış konuşmasını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı.
"İSLAM DÜNYASININ GENÇLERİNİ, MEDENİYETİMİZİN BU KADİM BAŞKENTİNDE AĞIRLIYOR OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"
Konya'nın tarih boyunca fikirlerin, medeniyetlerin ve büyük yürüyüşlerin başkenti olan şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "İslam medeniyetinin ilim, irfan ve hikmet merkezi olan Konya'mız; yakın dönemde 2023 Dünya Spor Başkenti unvanıyla sporun evrensel mesajını dünya ile buluşturmuştur. Bu yıl ise Avrupa Bisiklet Başkenti unvanıyla çevreci ulaşımın ve sağlıklı yaşamın öncü şehirlerinden biri olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Şimdi de 2026 İİT Gençlik Başkenti ünvanıyla Konya; geçmişten aldığı gücü geleceğin umudu olan gençlerle buluşturmakta, başkentlik ruhunu bu kez İslam dünyasının ortak yarınlarına taşımaktadır. Bu doğrultuda bugün İslam dünyasının gençlerini, medeniyetimizin bu kadim başkentinde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
"BU SORUMLULUK; GENÇLİĞİN GELECEĞE DAİR SÖZÜNÜ KONYA'DAN BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMAYI GEREKTİRMEKTEDİR"
Başkan Altay, İİT Gençlik Başkenti ünvanını Fas'ın Marakeş şehrinden sonra taşıyacak olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bizler bu ünvanı, şehrimiz için büyük bir onur olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu sorumluluk; gençlerimizi ortak değerlerimiz etrafında buluşturmayı, İslam coğrafyasının farklı ülkeleri arasında güçlü dostluk köprüleri kurmayı ve gençliğin geleceğe dair sözünü Konya'dan bütün dünyaya duyurmayı gerektirmektedir" diye konuştu.