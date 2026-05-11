İslam dünyasının kalbi Konya'da atacak! 2026 gençlik başkenti için dev imzalar atıldı

"Gazze'den Yemen'e, Libya'dan İran'a, Arakan'dan mazlum coğrafyaların her birine kadar yükselen feryat; bizlere büyük bir sorumluluğu tekrar hatırlatıyor. Şunu biliyoruz ki karanlık ne kadar derin olursa olsun, onu dağıtacak bir ışık mutlaka vardır. O ışık; ferasetiyle hakikati gören, yüreği imanla çarpan, zihni ilimle aydınlanan, ahlakı merhametle yoğrulan gençlerimizdir. Zulmün karanlığını adaletle, umutsuzluğun sessizliğini kardeşlikle, ayrılığın yaralarını birlik ruhuyla aydınlatacak olan yine siz gençlerimizsiniz. İnşallah İslam dünyası; inançlı, bilinçli, cesur ve merhametli gençlerinin omuzlarında yeniden barışın, huzurun ve izzetin ufkuna doğru yürüyecektir."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA MAZLUMLARININ SESİ OLMUŞ VE KÜRESEL ADALETİ ÖN PLANA KOYAN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTMÜŞTÜR"

Başkan Altay, Konya olarak bu yılki ana temayı, küresel sistemin tıkanıklıklarına bir cevap niteliği taşıyan "Diplomasi" olarak belirlediklerine değinerek, "Zira biz biliyoruz ki; daha adil bir dünya, ancak gençliğin taze enerjisiyle yoğrulmuş samimi bir diplomasi diliyle inşa edilebilir. Bu vizyonda ilhamımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız geride bıraktığı 23 yıl boyunca dünya mazlumlarının sesi olmuş ve küresel adaleti ön plana koyan bir diplomasi yürütmüştür. Bizler de bu program kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlı mücadelesini ve 'Dünya Beşten Büyüktür' şiarıyla şekillenen vizyonunu ele alan 'Daha Adil Bir Dünya İçin 23 Yıl' isimli özel yayınımızı sizlerin ilgisine sunduk. Amacımız, bu eserle gençlerimize sadece dünün ve bugünün diplomasisini anlatmak değil; aynı zamanda onlara adaleti merkezine alan bir gelecek inşasında ilham kaynağı olabilmektir" değerlendirmesini yaptı.

"Hayata geçirdikleri projelerden örnekler veren Başkan Altay, "İnşallah Konya'mızdan yükselen bu gençlik sesi; İslam dünyasının dört bir yanında karşılık bulacak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve ortak geleceğimize ışık tutacaktır. Konya İİT Gençlik Başkenti ünvanının şehrimiz, ülkemiz, İslam dünyası ve tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Altay, Konya'ya bu unvanı layık gören İslam İşbirliği Gençlik Forumu yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımıza, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanımıza, İİT üyesi ülkelerden gelen tüm misafirlerimize ve tüm genç kardeşlerimize, protokolümüzün değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.