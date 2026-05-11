Çorum'da hastane hırsızlığına operasyon: 6 gözaltı

Çorum'da hastane deposundan malzeme çalan şüpheliler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da hastane deposundan malzeme çalan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hizmetli M.G.'nin, hastaneye ait depodan kuruma ait malzemeleri kurum dışına çıkararak, bir market çalışanına verdiği tespit edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelinin sürekli ve planlı şekilde hastane deposundan hırsızlık yaptığının anlaşılması üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Çalışmaların ardından M.G. ve birlikte hareket ettikleri anlaşılan K.D., Y.E., E.Ö., Y.T, M.C. ve F.O. gözaltına alındı. "Kamu kurumu aleyhine hırsızlık" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle devam ettiği belirtildi.