Çankırı’da “ormanın hayaleti” kamerada! Fotokapanlar vaşağı görüntüledi
Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, Türkiye’de nadir görülen türler arasında yer alan vaşakları görüntüledi. “Ormanın hayaleti” olarak adlandırılan vaşakların ormanda yürüdüğü anlar kameralara yansırken, görüntüler bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
11 Mayıs 2026 Pazartesi günü paylaşılan görüntülerde, "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşakların ormanlık alanda yürüdüğü görüldü. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türün doğal yaşam alanındaki hareketleri dikkat çekti.
FOTOKAPANLAR YABAN HAYATINI KAYIT ALTINA ALDI
Doğaya yerleştirilen fotokapanlar, yalnızca vaşakları değil bölgedeki diğer yaban hayvanlarını da kayıt altına alıyor. Uzmanlar, bu tür görüntülerin biyolojik çeşitliliğin korunması ve türlerin takibi açısından önemli veri sağladığını belirtiyor.
VAŞAKLAR TÜRKİYE'DE NADİR GÖRÜLEN TÜRLER ARASINDA
Vaşaklar, Türkiye'de özellikle ormanlık ve dağlık alanlarda yaşamını sürdürüyor. İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden bu tür, doğada nadir görülmesi nedeniyle "ormanın hayaleti" olarak anılıyor.
GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ
Çankırı'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Fotokapan kayıtları, bölgedeki doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gündeme taşıdı.
Yaban hayatının izlenmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi bekleniyor. Uzmanlar, doğal yaşam alanlarının korunmasının nesli tehlike altındaki türler için kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.