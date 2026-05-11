Çankırı'da fotokapanlarla kaydedilen vaşak görüntüleri, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ortaya koydu. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olarak bilinen vaşaklar, doğaya yerleştirilen kameralar sayesinde görüntülendi.

FOTOKAPANLAR YABAN HAYATINI KAYIT ALTINA ALDI

Doğaya yerleştirilen fotokapanlar, yalnızca vaşakları değil bölgedeki diğer yaban hayvanlarını da kayıt altına alıyor. Uzmanlar, bu tür görüntülerin biyolojik çeşitliliğin korunması ve türlerin takibi açısından önemli veri sağladığını belirtiyor.

VAŞAKLAR TÜRKİYE'DE NADİR GÖRÜLEN TÜRLER ARASINDA

Vaşaklar, Türkiye'de özellikle ormanlık ve dağlık alanlarda yaşamını sürdürüyor. İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden bu tür, doğada nadir görülmesi nedeniyle "ormanın hayaleti" olarak anılıyor.