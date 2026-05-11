Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesajlar atan şahıs tepelik alanda tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Gümüşzade Sokak'ta meydana gelen olayda, Murat K. arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesajlar attı. Daha önceden oturdukları yere giden arkadaşı Murat K.'yı tüfekle başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de Murat K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.