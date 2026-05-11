15 Temmuz Şehitler Köprüsü şampiyon Galatasaray'ın renkleriyle ışıldadı
Süper Lig’de 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın renkleri İstanbul Boğazı’nı aydınlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sarı-kırmızı ışıklarla donatılırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Gece boyunca devam eden ışıklandırma, kentin birçok noktasından görüldü.
Trendyol Süper Lig'de 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, 2025-2026 sezonunun bitimine bir hafta kala 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'ın renkleri, İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtıldı. Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma çalışmasıyla köprü, sarı-kırmızı renklere büründü.
İstanbul Boğazı'nda oluşan görsellik kentin farklı noktalarından görülürken, köprüdeki renkli ışıklandırma gece boyunca devam etti.