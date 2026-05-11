15 Temmuz Şehitler Köprüsü şampiyon Galatasaray'ın renkleriyle ışıldadı

Süper Lig’de 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın renkleri İstanbul Boğazı’nı aydınlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sarı-kırmızı ışıklarla donatılırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Gece boyunca devam eden ışıklandırma, kentin birçok noktasından görüldü.

Trendyol Süper Lig'de 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, 2025-2026 sezonunun bitimine bir hafta kala 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GALATASARAY'IN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

Galatasaray'ın renkleri, İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtıldı. Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma çalışmasıyla köprü, sarı-kırmızı renklere büründü.

İstanbul Boğazı'nda oluşan görsellik kentin farklı noktalarından görülürken, köprüdeki renkli ışıklandırma gece boyunca devam etti.

