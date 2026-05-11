15 Temmuz Şehitler Köprüsü şampiyon Galatasaray'ın renkleriyle ışıldadı

Süper Lig’de 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın renkleri İstanbul Boğazı’nı aydınlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sarı-kırmızı ışıklarla donatılırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Gece boyunca devam eden ışıklandırma, kentin birçok noktasından görüldü.