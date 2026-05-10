Takside dehşeti yaşadı! Boynuna ip geçirip gasbettiler

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde iki şüpheli, 8 Mayıs Cuma gecesi bindikleri takside şoför Gökhan A.’yı boynuna ip geçirip yumruklarla darbederek gasbetti. Taksiciyi etkisiz hale getirip parasını alan saldırganların vahşeti araç kamerasına saniye saniye yansırken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası saldırıya sert tepki göstererek “Meslektaşımız ağır şekilde darbedilerek gasba uğramıştır” açıklamasında bulundu.

Eyüpsultan'da yaşanan vahşet görüntüleri infial yarattı. Olay, Yeşilpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yolcu gibi taksiye binen iki saldırgan, önce şoförle sohbet ederek güven kazandı ardından planlarını devreye soktu. Ön koltukta oturan şüpheli taksiciyi oyalarken, arka koltuktaki saldırgan bir anda şoförün boynuna ip geçirdi. TAKSİCİYE KABUSU YAŞATTILAR! İPLİ SALDIRI KAMERADA ÖNCE OYALADILAR, SONRA SALDIRDILAR Şüpheliler, boynuna ip geçirilen taksici Gökhan A.'ya art arda yumruklarla saldırdı. Dakikalarca darbedilen şoförün parasını gasp eden saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksici ambulansla hastaneye kaldırılırken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

VAHŞET ANI KAMERADA Kan donduran saldırı taksinin araç içi kamerasına da yansıdı. Görüntülerde saldırganlardan birinin şoförün boynuna ip geçirdiği, ardından iki şüphelinin yumruklarla saldırıya geçtiği görülüyor. Şüphelilerden birinin saldırı anını cep telefonuyla kaydetmesi dikkat çekerken, diğer saldırganın ise suçun izlerini yok etmek için araç kamerasına müdahale ettiği anlar görüntülere saniye saniye yansıdı.

TAKSİCİLER ODASI'NDAN SERT TEPKİ İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olay sonrası yaptığı açıklamada saldırıya sert sözlerle tepki gösterdi. Açıklamada, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası sanal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün akşam saat 21.00 sularında 34 T. 8. plakalı araçta çalışan değerli taksi esnafımız G.A. Yeşilpınar'da aracına aldığı iki kişi tarafından ağır bir şekilde darbedilerek gasba uğramıştır. Meslektaşımızın ailesiyle yaptığımız görüşmede şu anda hastanede tedavi altında olduğunu ve Allah'a şükürler olsun durumunda ciddi bir şey olmadığını öğrendik. Meslektaşımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Konunun yakinen takipçisi olduğumuzu ifade ediyor, emniyet birimlerinden faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi." ifadelerini kullandı.