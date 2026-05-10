Baharın etkisini göstermesiyle birlikte Şanlıurfa’nın Suruç ve Siverek ilçelerinde açan gelincik ve kandamlası çiçekleri geniş arazileri kırmızıya çevirdi. Bölgedeki renk cümbüşü vatandaşların ilgisini çekerken, birçok kişi tarlalarda fotoğraf çekti ve çiçek topladı. Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe ise gelincik çiçeğinin kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi.

ŞANLIURFA'DA TARLALAR GELİNCİK VE KANDAMLASIYLA KIRMIZIYA DÖNDÜ

Şanlıurfa gelincik tarlaları, doğa manzarası görmek isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Bölgeden geçen birçok kişi araçlarını durdurarak çiçeklerin arasında vakit geçirdi ve fotoğraf çekti.

SURUÇ VE SİVEREK'TE KIRMIZI MANZARA OLUŞTU

Şanlıurfa'nın Suruç ve Siverek ilçelerinde geniş alanlara yayılan gelincik ve kandamlası çiçekleri nedeniyle tarlalar kırmızı renge büründü. Baharın habercisi olarak görülen çiçekler, özellikle kırsal bölgelerde görsel şölen oluşturdu. Vatandaşların bazıları çiçek demetleri toplarken, bazıları ise doğa manzarasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

UZMANDAN GELİNCİK ÇİÇEĞİ AÇIKLAMASI

Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe, gelincik çiçeğinin kullanım alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekçe, "Gelincik çiçeğimizi tıpta özellikle uyku düzensizlikleri yaşayan vatandaşlar kullanıyor. Şerbetini yapıp çayı içildiğinde uyku düzensizliklerini gideriyor. Ayrıca boğaz iltihabını da iyileştiriyor. Biz bundan şerbet yapıyoruz, salatalarda kullanıp tüketiyoruz" dedi.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR DURUP ÇİÇEK TOPLADI

Araçla Bingöl'e giderken Siverek ilçesi yakınlarında kandamlası çiçeklerini gördüğünü anlatan Günay Kodaz, manzaranın dikkat çekici olduğunu söyledi. Kodaz, "Yoldan geçerken kıpkırmızı çiçekleri görünce durmak ve görmek istedim. İlkbahar çok güzel ve Siverek'in hemen yanında böyle bir manzaranın olması çok keyifli. Bence herkesin görmesi gereken bir güzellik. Ben de ilk defa kandamlası çiçeğini görüyorum. Gelincik ile karıştırarak durdum ama kan damlasıymış. Dikkat ederseniz yaprakları biraz daha koyu renkli ve daha parlak, daha canlı, daha da dayanıklı görünüyor" ifadelerini kullandı.

BAHAR MANZARALARI İLGİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa gelincik tarlaları, ilkbahar döneminde bölgedeki doğal güzellikler arasında öne çıkıyor. Özellikle kırsal alanlarda oluşan kırmızı örtü, hem vatandaşların hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

