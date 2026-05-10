İstanbul’da 3 ilçede yollar kapanacak! İşte alternatif yollar

İstanbul'da 10 Mayıs sabahı düzenlenecek 2 farklı etkinlik için 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapanacak. Saat 09.00'da başlayacak etkinlik için kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.



İŞTE KAPANAN YOLLAR



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, şu yollar kapanacak:

Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti, Sahil Kenndey Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası),Reşadiye Caddesi,Ragıp Gümüşpala Caddesi,Abdülezel Paşa Caddesi,Ayvansaray Caddesi,Kadir Has Caddesi,Meclisi Mebusan Caddesi,Kemeraltı Caddesi,Dolmabahçe Caddesi,Beşiktaş Caddesi,Eski Yıldız Caddesi,Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası,Çırağan Caddesi,Tershane Caddesi,Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikameti,İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası

Saat 12.00'da başlayacak ikinci etkinlik için ise sadece Beşiktaş ilçesinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar da açıklandı:

Muallim Naci Caddesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden itibaren Bebek istikametine çift yönlü,Kuruçeşme Caddesi çift yönlü,Bebek Arnavutköy Caddesi Arnavutköy ışıklara kadar,Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişiminden Arnavutköy istikameti