Gaziantep'te yaşanan rehine krizi mahallede paniğe neden oldu. Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirtilen bir şahsın eşini rehin aldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

10 Mayıs 2026 Pazar günü sabah saatlerinde yaşanan olay sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgedeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Rehine krizinin yaşandığı sokakta güvenlik çemberi oluşturuldu.

POLİS EKİPLERİ UZUN SÜRE İKNA ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜ Gaziantep rehine krizi sırasında polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre çalışma gerçekleştirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, çevredeki vatandaşların bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Yapılan görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine operasyon kararı alındı. Düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alınırken, rehine olarak tutulan kadın yara almadan kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Polis ekipleri olay sonrası bölgede inceleme başlattı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. Gaziantep'te yaşanan rehine kriziyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, güvenlik güçlerinin olayın nedenine ilişkin detaylı çalışma yürüttüğü ifade edildi.