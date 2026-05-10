Adana’da şelale faciası: Zihinsel engelli genç hayatını kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yaşanan acı olayda, serinlemek için Obruk Şelalesi'ne giren zihinsel engelli İsmail Ümit Uyanık (30) boğularak yaşamını yitirdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan genç için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Uyanık'ın cansız bedenine ulaşılırken, cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.