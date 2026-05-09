Van’da başıboş köpek dehşeti! 11 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Van'da yaşanan korku dolu olay, başıboş sokak köpeği tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. İddiaya göre okuldan çıktıktan sonra evine doğru yürüyen 11 yaşındaki Y.A.'nın etrafını bir anda 5 başıboş köpek sardı. Kaçmaya çalışan küçük çocuk, saldırgan köpeklerin hedefi oldu.

SERVİS ŞOFÖRÜ FACİAYI ÖNLEDİ

Çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, o sırada bölgeden geçen bir okul servisi şoförü saniyeler içinde müdahale etti. Köpekleri uzaklaştırmayı başaran şoför, küçük çocuğu adeta ölümün kıyısından aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yara izleri ve köpek ısırıkları olduğu öğrenildi.