Van’da başıboş köpek dehşeti! 11 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Van’ın Muradiye ilçesinde okul çıkışı evine gitmek isteyen 11 yaşındaki Y.A., 5 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Dün saat 16.30 sıralarında Gönderme Mahallesi’nde yaşanan olayda küçük çocuk, servis şoförünün son anda yaptığı müdahaleyle köpeklerin elinden kurtardı.
Van'da yaşanan korku dolu olay, başıboş sokak köpeği tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. İddiaya göre okuldan çıktıktan sonra evine doğru yürüyen 11 yaşındaki Y.A.'nın etrafını bir anda 5 başıboş köpek sardı. Kaçmaya çalışan küçük çocuk, saldırgan köpeklerin hedefi oldu.
SERVİS ŞOFÖRÜ FACİAYI ÖNLEDİ
Çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, o sırada bölgeden geçen bir okul servisi şoförü saniyeler içinde müdahale etti. Köpekleri uzaklaştırmayı başaran şoför, küçük çocuğu adeta ölümün kıyısından aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yara izleri ve köpek ısırıkları olduğu öğrenildi.
AİLE KONUŞTU: SORUNA KALICI ÇÖZÜM BULUNMALI
Hastanede çocuklarının iyileşmesini bekleyen aile ve yakınları ise bölgedeki başıboş köpek sorununa dikkat çekerek yetkililerden taleplerini dile getirdi. Daha önce benzer bir olayda hayatını kaybeden Hamza'yı hatırlatan aile fertleri, "Kendi çocuklarımızın da ölmesi mi gerekiyor? Bu soruna artık kalıcı bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşanan saldırının ardından olayla ilgili inceleme başlatılırken, küçük çocuğun sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.