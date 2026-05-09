Akdeniz’in mavisi ile Torosların heybetini kültür ve sanatla buluşturan Mersin, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını gerçekleştirdiği festival kapsamında şehir; 16 farklı noktada düzenlenecek toplam 159 etkinlikle dev bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk atölyelerine uzanan 57 başlık altında gerçekleştirilecek festival sanatseverlerle buluşurken açılışta konuşan Bakan Ersoy, Mersin’in yalnızca bir turizm destinasyonu değil, yaşayan bir kültür hazinesi olduğunu vurguladı.

Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Mersin, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin durakları arasına katıldı. Kadim tarihi, zengin mutfağı, sahil şeridi, tarihî mirası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla öne çıkan şehir, festival boyunca kültür ve sanatın farklı disiplinlerini aynı çatı altında buluşturacak kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un startını verdiği festivalin açılış törenine; Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır, Havva Sibel Söylemez, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Levent Uysal ile AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy katıldı. Festivalin açılışında konuşan Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri hâline geldiğini söyledi.

MERSİN İLK KEZ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR Mersin'in doğal ve kültürel zenginliklerine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Ersoy, "Akdeniz'in mavisi ile Torosların heybetinin buluştuğu bu eşsiz şehirde, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadim tarihi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bereketli topraklarıyla Akdeniz'in incisi Mersin'imizin bu güzel organizasyona ev sahipliği yapması da bizler için ayrıca kıymetlidir." dedi. İstanbul'da 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu ile başlatılan sürecin bugün uluslararası ölçekte dikkat çeken bir organizasyona dönüştüğünü belirten Ersoy, şunları söyledi: "Bizler, 2021 yılında İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu ile başlattığımız bu büyük kültür ve sanat yolculuğunun başarılı olacağına emindik. Çok şükür ki emeklerimizin karşılığını aldık ve kültür yolu festivallerimiz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin kültüre, sanata ve ortak kültürel mirasa verdiği önemin de en güçlü göstergesidir." Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sayesinde kültür ve sanat etkinliklerinin ülkenin dört bir yanına yayıldığını ifade ederek, şehirlerin markalaşması, yerel ekonominin ve turizmin canlanması ile toplumsal kaynaşmanın güçlenmesi gibi hedeflere de eş zamanlı olarak ulaşıldığını kaydetti.