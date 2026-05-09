CANLI YAYIN

Kadıköy’de gece paniği! Galeri önündeki araçlar alev alev yandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kadıköy’de gece paniği! Galeri önündeki araçlar alev alev yandı

İstanbul Kadıköy’de gece saatlerinde bir galerinin önünde park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki araçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki iş yerlerinde de maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy araç yangını, İstanbul'un Sahrayıcedit Mahallesi'nde gece saatlerinde paniğe neden oldu. Olay, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Mescitli Sokak üzerinde meydana geldi. Bir galerinin önünde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan diğer araçlara da sıçradı.

Kadıköy’de gece paniği! Galeri önündeki araçlar alev alev yandı - 1

ALEVLER ÇEVREDEKİ ARAÇLARA YAYILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle park halindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy’de gece paniği! Galeri önündeki araçlar alev alev yandı - 2

İŞ YERLERİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangının etkisiyle galeride ve bitişikte bulunan dönerci dükkanında maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kadıköy'de meydana gelen araç yangınının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemeyle netlik kazanması bekleniyor.

Kadıköy’de gece paniği! Galeri önündeki araçlar alev alev yandı - 3

SSS

Kadıköy'deki araç yangını nerede çıktı?

Yangın, İstanbul Kadıköy'e bağlı Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak üzerinde bulunan bir galerinin önünde çıktı.

Yangında yaralanan oldu mu?

Paylaşılan ilk bilgilere göre olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Yangın başka araçlara sıçradı mı?

Evet. İlk olarak bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede çevrede park halinde bulunan diğer araçlara da sıçradı.

Yangının çıkış nedeni belli oldu mu?

Hayır. Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kadıköy’de gece paniği! Galeri önündeki araçlar alev alev yandı - 4

Kadıköy'de gece saatlerinde yaşanan araç yangını çevrede paniğe neden olurken, olayda çok sayıda araç ve iş yerinde hasar meydana geldi. Yetkililerin olay yerindeki incelemelerinin ardından yangının çıkış sebebine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın