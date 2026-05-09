Kadıköy araç yangını, İstanbul'un Sahrayıcedit Mahallesi'nde gece saatlerinde paniğe neden oldu. Olay, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Mescitli Sokak üzerinde meydana geldi. Bir galerinin önünde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan diğer araçlara da sıçradı.