Kadıköy’de gece paniği! Galeri önündeki araçlar alev alev yandı
İstanbul Kadıköy’de gece saatlerinde bir galerinin önünde park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki araçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki iş yerlerinde de maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kadıköy araç yangını, İstanbul'un Sahrayıcedit Mahallesi'nde gece saatlerinde paniğe neden oldu. Olay, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Mescitli Sokak üzerinde meydana geldi. Bir galerinin önünde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan diğer araçlara da sıçradı.
ALEVLER ÇEVREDEKİ ARAÇLARA YAYILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle park halindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.
İŞ YERLERİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangının etkisiyle galeride ve bitişikte bulunan dönerci dükkanında maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Kadıköy'de meydana gelen araç yangınının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemeyle netlik kazanması bekleniyor.