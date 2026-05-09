Dünyada sadece Ankara’da açıyor! Haymana’daki beyaz çiçek görenleri hayran bırakıyor
Ankara’nın Haymana ilçesinde yetişen ve dünyada yalnızca bu bölgede görüldüğü belirtilen Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, baharın gelişiyle yeniden açtı. Endemik türler arasında yer alan çiçek, kısa süren çiçeklenme dönemi ve beyaz görünümüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar ve yerel yetkililer, yalnızca Haymana’da yetişen türün korunması gerektiğine dikkat çekiyor.
Ankara'nın Haymana ilçesinde yetişen Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, baharın gelişiyle birlikte yeniden açtı. Dünyada yalnızca bu bölgede görüldüğü belirtilen endemik tür, doğada oluşturduğu görüntüyle dikkat çekiyor.
DÜNYADA SADECE ANKARA'DA GÖRÜLEN ÇİÇEK HAYRAN BIRAKIYOR
Özellikle nisan ve mayıs aylarında kendini gösteren çiçek, kısa süreli çiçeklenme dönemi nedeniyle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
8 Mayıs 2026 Cuma günü paylaşılan bilgilerde, çiçeğin Haymana ilçesinin Sındıran Mahallesi çevresinde yayılış gösterdiği belirtildi. Uzmanlar, yalnızca belirli coğrafi koşullarda yetişebilen türün korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından önem taşıdığına dikkat çekti.
HAYMANA ZARİF AKYILDIZI ÇİÇEĞİ NEDEN ÖNEMLİ?
Haymana Belediyesi basın sorumlusu İhsan Genç, çiçeğin yalnızca Haymana'da görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, isminden de anlaşılacağı üzere gerçekten çok zarif ve narin bir çiçek türü."
Genç, Türkiye'nin iklim çeşitliliği nedeniyle endemik bitkiler açısından zengin olduğunu belirterek, türün bilimsel olarak "Ornithogalum demirizianum" adıyla tanımlandığını ifade etti. Çiçeğin özellikle kayalık ve gölgelik alanlarda yetiştiğini söyleyen Genç, başka bölgelerde yetiştirilemediğini kaydetti.