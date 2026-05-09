ÇİÇEK SADECE BELİRLİ DÖNEMLERDE AÇIYOR

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği'nin çiçeklenme dönemi oldukça kısa sürüyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre tür, nisan ve mayıs aylarında görünür hale geliyor. Haziran ve temmuz aylarında ise tohumlanma sürecine giriyor.

İhsan Genç, çiçeğin bilimsel literatürde farklı bir isimle yer aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Çiçeğin adı 'Zarif Tükrük otu' olarak aslında bilimsel literatüre geçiyor. Tükrük otu ismi insanlara biraz itici geldiği için sonradan bilim literatüre Haymana Zarif Akyıldızı olarak geçmesi için şu anda yoğun bir gayret var."