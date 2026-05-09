Dünyada sadece Ankara’da açıyor! Haymana’daki beyaz çiçek görenleri hayran bırakıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Ankara’nın Haymana ilçesinde yetişen ve dünyada yalnızca bu bölgede görüldüğü belirtilen Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, baharın gelişiyle yeniden açtı. Endemik türler arasında yer alan çiçek, kısa süren çiçeklenme dönemi ve beyaz görünümüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar ve yerel yetkililer, yalnızca Haymana’da yetişen türün korunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ankara'nın Haymana ilçesinde yetişen Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, baharın gelişiyle birlikte yeniden açtı. Dünyada yalnızca bu bölgede görüldüğü belirtilen endemik tür, doğada oluşturduğu görüntüyle dikkat çekiyor.

DÜNYADA SADECE ANKARA'DA GÖRÜLEN ÇİÇEK HAYRAN BIRAKIYOR

Özellikle nisan ve mayıs aylarında kendini gösteren çiçek, kısa süreli çiçeklenme dönemi nedeniyle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

8 Mayıs 2026 Cuma günü paylaşılan bilgilerde, çiçeğin Haymana ilçesinin Sındıran Mahallesi çevresinde yayılış gösterdiği belirtildi. Uzmanlar, yalnızca belirli coğrafi koşullarda yetişebilen türün korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

HAYMANA ZARİF AKYILDIZI ÇİÇEĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Haymana Belediyesi basın sorumlusu İhsan Genç, çiçeğin yalnızca Haymana'da görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, isminden de anlaşılacağı üzere gerçekten çok zarif ve narin bir çiçek türü."

Genç, Türkiye'nin iklim çeşitliliği nedeniyle endemik bitkiler açısından zengin olduğunu belirterek, türün bilimsel olarak "Ornithogalum demirizianum" adıyla tanımlandığını ifade etti. Çiçeğin özellikle kayalık ve gölgelik alanlarda yetiştiğini söyleyen Genç, başka bölgelerde yetiştirilemediğini kaydetti.

ÇİÇEK SADECE BELİRLİ DÖNEMLERDE AÇIYOR

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği'nin çiçeklenme dönemi oldukça kısa sürüyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre tür, nisan ve mayıs aylarında görünür hale geliyor. Haziran ve temmuz aylarında ise tohumlanma sürecine giriyor.

İhsan Genç, çiçeğin bilimsel literatürde farklı bir isimle yer aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Çiçeğin adı 'Zarif Tükrük otu' olarak aslında bilimsel literatüre geçiyor. Tükrük otu ismi insanlara biraz itici geldiği için sonradan bilim literatüre Haymana Zarif Akyıldızı olarak geçmesi için şu anda yoğun bir gayret var."

KORUMA ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer, endemik türün zarar görmemesi için bölgenin koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor. Çiçeğin bulunduğu alanların hem insanlar hem de hayvanlar nedeniyle zarar görebileceğine dikkat çekiliyor.

İhsan Genç, koruma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Yetkililerden özellikle bu türün koruma altına alınmasını, bu bölgenin koruma altına alınmasını talep etmekteyiz."

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, Ankara'nın doğal mirası ve biyolojik çeşitliliği açısından önemli türler arasında gösteriliyor. Uzmanlar, vatandaşlardan çiçekleri koparmamaları ve doğal yaşam alanlarına zarar vermemeleri konusunda hassasiyet bekliyor.

SSS

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği nerede yetişiyor?

Bu endemik tür yalnızca Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sındıran Mahallesi çevresinde yetişiyor. Çiçek özellikle kayalık ve gölgelik alanlarda görülüyor.

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği hangi aylarda açıyor?

Çiçek genellikle nisan ve mayıs aylarında açıyor. Haziran ve temmuz aylarında ise tohumlanma sürecine giriyor.

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği neden önemli?

Tür, dünyada yalnızca Haymana bölgesinde görülmesi nedeniyle biyolojik çeşitlilik açısından önemli kabul ediliyor. Uzmanlar, doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini belirtiyor.

Çiçeğin bilimsel adı nedir?

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği'nin bilimsel adı "Ornithogalum demirizianum" olarak belirtiliyor.

Haymana'da yetişen endemik çiçek türü, bahar aylarında bölgenin doğal zenginlikleri arasında öne çıkıyor. Yetkililer, türün gelecek nesillere aktarılabilmesi için koruma çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguluyor.

