Dünya sofrasına Çorum imzası! UNESCO Gastronomi Şehir adaylığı resmen açıklandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum mutfağının zenginliğini ve uluslararası hedeflerini paylaştı. Şehrin 34 coğrafi işaretli ürünüyle dünya mutfağında devleştiğini belirten Aşgın, 2026 yılı sonunda UNESCO Gastronomi Şehirler Ağı’na resmi müracaatın yapılacağını ve 2027’de Türkiye’nin gastronomi alanındaki dördüncü ili olmayı hedeflediklerini müjdeledi.

Çorum'un sahip olduğu potansiyelin tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğini vurgulayan Halil İbrahim Aşgın, "Çorumluların gönül zenginliğiyle beraber bir sofra zenginliğini de görüyoruz. 34 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Gaziantep, Hatay ve Afyon'dan sonra Çorum da inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında girecek." sözleriyle şehrin iddiasını ortaya koydu.

ÇORUM'UN TESCİLLİ LEZZETLERİ SAHNEDE

Tüm lezzet tutkunlarını şehre davet eden Aşgın, "Sadece Çorumlular mı yesin bunu? Tüm dünya bilmesin mi? Bir kere ne kadar bahsedersek edelim yerinde yenerek tadılması lazım." ifadelerini kullandı.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ: TESCİLLİ TATLAR VE KARGI TULUMU

Şehir mutfağının her detayının özel bir hikayesi olduğunu belirten Başkan Aşgın, "Çorum demek gastronomi demek ve Çorum mutfağına saygı etkinliği yapıyoruz. Çorum'da gördüğünüz hiçbir şey sıradan değildir." dedi.

Ürünlerin üretim aşamasındaki zahmete dikkat çeken Aşgın, "Kargı Tulum peyniri normalde sıradan bir peynir gibi duruyor ama 20 litre sütten bir kilo peynir çıkıyor. Buradaki o aromayı, lezzeti ve Kargı'nın yaylalarını hissetmek lazım." şeklinde konuştu.

Sofralarda coğrafi işaretli kuru mantı, İskilip killi tavası ve ekşili erik yahnisi gibi özel lezzetlerin yer aldığını aktardı.

TATLIDA ZİRVE: 40 KATLI HAS BAKLAVA

Çorum mutfağının en çok dikkat çeken ürünlerinden biri olan Beyaz Baklava'yı anlatan Aşgın, "Çorum'da Has Baklava olarak ifade edilen bu lezzet 40 kat 40 tattır. Aralarındaki cevizler meşhur coğrafi işaretli Oğuzlar cevizimizdir." dedi.

Baklavanın yapımındaki inceliği ise, "Annelerimiz aralarına şerbet girsin diye toplu iğnelerle hafiften hafiften delerek bunları şerbetle buluşturuyor. Yediğiniz zaman 'Acaba bu baklavaysa diğerleri ne?' diyeceğiniz özel bir baklavamızdır." sözleriyle aktardı.

GELENEKSEL DÜĞÜNLERİN SEMBOLÜ: ÇORUM BEŞLİSİ

Çorum kültüründe yemeğin birleştirici gücüne vurgu yapan Halil İbrahim Aşgın, düğünlerin geleneksel menüsünü, "Çorum Beşlisi; muhabbet, sevgi, saygı, hoşgörü ve iyiliktir. Beşlinin ilki katık çorbası, ikincisi yahnidir. Üçüncüsü Osmancık pirinciyle yapılan pilav, dördüncüsü su böreğimiz ve beşincisi has baklavamızdır." ifadelerini kullandı.

Su böreğinin Türkiye'nin en iyisi olduğunu savunan Aşgın, "Her bir katı özel açılır, tereyağı yapılır. Ünlü gurme Ömür Akkor'un 'Türkiye'nin en iyi böreği' dediği börek budur." dedi.

NOHUTA ŞAHSİYET KAZANDIRAN ŞEHİR

Çorum denilince akla gelen ilk simge olan leblebiye de değinen Başkan Aşgın, "Nohuta şahsiyet kazandıran şehirdir Çorum ve leblebi de ancak Çorumlular yapar ve yer." ifadelerini kullandı.

Klasik leblebinin yanı sıra yenilikçi tatlara da değinen Aşgın, "Çorum leblebisinin bir de helvasını yaptık. Bu da leblebi helvasıdır, afiyetle yenebilir." dedi.

Konuşmasını sonlandırırken pazarlarda aranan Üyük sarımsağı ve Alaca mor soğanının da mutfağın gizli kahramanları olduğunu belirten Aşgın, "Bizi izleyen herkesi Çorum'a anlattıklarımızın orijinalini görmeye ve yemeye bekliyoruz." sözlerini kaydetti.

