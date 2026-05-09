Dünya sofrasına Çorum imzası! UNESCO Gastronomi Şehir adaylığı resmen açıklandı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum mutfağının zenginliğini ve uluslararası hedeflerini paylaştı. Şehrin 34 coğrafi işaretli ürünüyle dünya mutfağında devleştiğini belirten Aşgın, 2026 yılı sonunda UNESCO Gastronomi Şehirler Ağı’na resmi müracaatın yapılacağını ve 2027’de Türkiye’nin gastronomi alanındaki dördüncü ili olmayı hedeflediklerini müjdeledi.
Çorum'un sahip olduğu potansiyelin tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğini vurgulayan Halil İbrahim Aşgın, "Çorumluların gönül zenginliğiyle beraber bir sofra zenginliğini de görüyoruz. 34 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Gaziantep, Hatay ve Afyon'dan sonra Çorum da inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında girecek." sözleriyle şehrin iddiasını ortaya koydu.
Tüm lezzet tutkunlarını şehre davet eden Aşgın, "Sadece Çorumlular mı yesin bunu? Tüm dünya bilmesin mi? Bir kere ne kadar bahsedersek edelim yerinde yenerek tadılması lazım." ifadelerini kullandı.
SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ: TESCİLLİ TATLAR VE KARGI TULUMU
Şehir mutfağının her detayının özel bir hikayesi olduğunu belirten Başkan Aşgın, "Çorum demek gastronomi demek ve Çorum mutfağına saygı etkinliği yapıyoruz. Çorum'da gördüğünüz hiçbir şey sıradan değildir." dedi.
Ürünlerin üretim aşamasındaki zahmete dikkat çeken Aşgın, "Kargı Tulum peyniri normalde sıradan bir peynir gibi duruyor ama 20 litre sütten bir kilo peynir çıkıyor. Buradaki o aromayı, lezzeti ve Kargı'nın yaylalarını hissetmek lazım." şeklinde konuştu.
Sofralarda coğrafi işaretli kuru mantı, İskilip killi tavası ve ekşili erik yahnisi gibi özel lezzetlerin yer aldığını aktardı.