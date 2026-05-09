Bursa’da şantiye karıştı! İşçiler birbirine girdi, ambulanstaki yaralıyı hedef aldılar
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı süren bir inşaatta işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı olayda 5 kişi yaralanırken, ambulansa alınan bir yaralıya saldırı girişiminde bulunulması bölgede paniğe yol açtı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.
Bursa şantiye kavgası, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü İnegöl ilçesinde yaşandı. Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerindeki bir inşaatta çalışan işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek toplu kavgaya dönüştü. Olayda sopa ve yumrukların kullanıldığı kavga amatör kameraya da yansıdı.
İNŞAATTA YAKLAŞIK 20 İŞÇİ BİRBİRİNE GİRDİ
İddiaya göre işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 işçinin karıştığı olayda taraflar birbirine sopa ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AMBULANSTAKİ YARALIYA SALDIRI GİRİŞİMİ PANİĞE YOL AÇTI
Kavgada yaralanan İkram D. (52), sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Ancak kavganın sürdüğü sırada bazı kişilerin ambulanstaki yaralıya saldırmak istemesi bölgede paniğe neden oldu. Ambulans şoförünün kapıları kapatarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kavgada yaralanan Miraç M. (21), İshak M. (22), Mahsun D. (19) ve Servet D. (17) özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İnegöl'de yaşanan olayın ardından inşaat alanındaki güvenlik önlemleri ve işçiler arasındaki gerilimin nedeni araştırılıyor. Soruşturma kapsamında yeni ifadelerin alınabileceği öğrenildi.