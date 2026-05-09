Bursa şantiye kavgası, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü İnegöl ilçesinde yaşandı. Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerindeki bir inşaatta çalışan işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek toplu kavgaya dönüştü. Olayda sopa ve yumrukların kullanıldığı kavga amatör kameraya da yansıdı.

İNŞAATTA YAKLAŞIK 20 İŞÇİ BİRBİRİNE GİRDİ

İddiaya göre işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 işçinin karıştığı olayda taraflar birbirine sopa ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AMBULANSTAKİ YARALIYA SALDIRI GİRİŞİMİ PANİĞE YOL AÇTI

Kavgada yaralanan İkram D. (52), sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Ancak kavganın sürdüğü sırada bazı kişilerin ambulanstaki yaralıya saldırmak istemesi bölgede paniğe neden oldu. Ambulans şoförünün kapıları kapatarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.